20 jaar celstraf en dwangverpleging voor insulinemoorden

Een man die vier ouderen doodde door insuline toe te dienen en dit bij zeven anderen ook probeerde, is donderdag veroordeeld tot 20 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Rashiid A. is schuldig bevonden aan moord, pogingen tot moord en doodslag.

De rechtbank Rotterdam achtte een levenslange celstraf gepast, maar die kreeg A. niet omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. Het Openbaar Ministerie had ook twintig jaar celstraf geëist voor de zogenoemde insulinemoorden.

De destijds 19-jarige A. diende tussen juni 2016 en november 2017 insuline toe aan ouderen zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Dat gebeurde in vier zorginstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Toen in 2017 een honderdjarige vrouw twee keer achtereen een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel kreeg terwijl A. dienst had, ontstonden twijfels over zijn handelen. Hij werd op non-actief gezet en later opgepakt.

‘Ziekelijke behoefte aan waardering’

Volgens de rechter heeft A. „uit hang naar spanning en sensatie” en „uit een ziekelijke behoefte aan waardering” gespeeld met de levens van de slachtoffers. „Zij waren helemaal afhankelijk van de zorg die de verdachte hen moest bieden”, staat in het vonnis. „Hij gebruikte hun lichamen alsof het zielloze poppen waren om zijn doktersfantasieën op uit te leven.”

De advocaat van A. weet nog niet zeker of hij tegen de uitspraak in beroep gaat. „Daarvoor is het nog te vroeg”, zei diens advocaat tegen ANP. Volgens de advocaat van de nabestaanden zijn zij tevreden met de uitspraak.

A. werkte als stagiair en uitzendkracht in verpleeghuizen. Volgens het justitie was het zijn droom om zelf dokter te zijn, hij droeg altijd een stethoscoop om zijn nek. Door de insuline toe te dienen, kon hij vervolgens zelf als eerste aanwezig zijn om in te grijpen. Hij hoopte daarvoor complimenten van medewerkers te krijgen.