Zware avondspits verwacht door boerenprotesten

Door de boerenprotesten wordt woensdagavond een zware avondspits verwacht, waarschuwen Rijkswaterstaat en de ANWB. Momenteel staat er door het hele land zo’n 420 kilometer file. Normaal gesproken staat er rond half vijf nog geen driehonderd kilometer. In welke regio vanavond het zwaartepunt zal komen te liggen, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.

„De acties van de boeren treden spontaan op, dat maakt het lastig om iets te zeggen over de rest van de avond”, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Op dit moment staat er op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort een kilometerslange file door trekkers op de weg. Ook op de A15 tussen Spijkenisse en Rotterdam rijden tractoren, die het verkeer op de snelweg ophouden. De A12 bij Beek wordt bovendien versperd door de boeren, ook daar staat inmiddels file.

Het is opnieuw druk op de wegen naar Duitsland: op de A12 vanuit Arnhem staat bijna twintig kilometer file vanwege de actievoerende boeren. Zo’n honderd Duitse boeren trokken in de ochtend naar Nederland om mee te demonstreren in Arnhem. De Duitse politie begeleidt hen terug naar Duitsland.

Boete

Op de A27/A58 bij Breda werden rond 16.00 ongeveer twintig trekkers van de weg gehaald, meldt de politie. De boeren kregen een boete voor het rijden op de snelweg.

Eerder op woensdag vonden door het hele land protestacties plaats, deze leidden in de ochtendspits ook al tot forse files. Groepjes boeren trokken onder meer naar het Media Park in Hilversum, waar zij demonstreerden bij de redactie van de NOS. Ook reden boeren met trekkers naar Tata Steel in IJmuiden en de raffinaderij van Shell in Pernis. De demonstraties zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren vinden dat zij hierdoor onevenredig geraakt worden.