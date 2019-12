Wat las de wereld in 2019?

Van de verdwijning van Malaysia Airlines-vlucht 370 tot de dood van Jeffrey Epstein en van de Brexit tot het presidentschap van Donald Trump. Die onderwerpen komen allemaal voor op de lijst van meestgelezen journalistieke producties van het afgelopen jaar. De lijst werd dit jaar voor de vijfde keer opgesteld door het Amerikaanse internetbedrijf Chartbeat samen met het Britse tijdschrift The Economist.

Het Amerikaanse bedrijf maakt jaarlijks een ranglijst van de honderd populairste artikelen. Chartbeat en The Economist analyseerden samen de leestijd van 4 miljoen artikelen. De honderd meestgelezen verhalen waren samen goed voor bijna 300 miljard leesminuten, omgerekend zo’n tweehonderd miljoen dagen.

De nieuwsgebeurtenis die de meeste aandacht trok was de brand in de Notre Dame in april. Berichtgeving daarover was goed voor een miljoen lezersuren. Andere nieuwsgebeurtenissen die de aandacht van lezers trokken waren de Brexit, maar ook de schietpartijen in het Mexicaanse El Paso en in Christchurch, in Nieuw-Zeeland. Human interest-verhalen deden het afgelopen jaar iets beter dan in 2018, nieuws over beroemdheden wat minder.

Het is de vijfde keer dat Chartbeat een dergelijke ranglijst publiceert. Het bedrijf, dat het bereik meet van 5.000 sites en apps, baseert zijn top honderd op het aantal minuten dat internetgebruikers een verhaal lezen. Een groot artikel dat goed wordt gelezen, weegt op de lijst zwaarder dan een kort, populair bericht.

Rampenvlucht MH370

De publicatie die het best werd gelezen, was een verhaal van The Atlantic over de verdwenen vlucht 370. In het verhaal wordt minutieus uiteengezet wat er met het vliegtuig gebeurde, van de landing tot de zoektocht naar de wrakstukken van het vliegtuig in zee. Ook het presidentschap van Donald Trump trok opnieuw veel aandacht van lezers, net zoals in 2017 al het geval was. Op de ranglijst komen maar liefst acht artikelen voor die iets met zijn presidentschap te maken hebben. Internetgebruikers hebben geen last van ‘Trump-moeheid’, concludeert Chartbeat dan ook.

Ook op de lijst staat een relatief kort artikel van Fox News over Meghan Markle, de voormalig actrice die vorig jaar met de Britse Prins Harry trouwde. Volgens de Amerikaanse nieuwssite zou Markle streng zijn toegesproken door de Britse koningin. Markle zou hebben geklaagd over het gebruik van ei als ingrediënt in de maaltijd, die tijdens haar huwelijk werd geserveerd. Het stuk werd beter gelezen dan twee overzichtsstukken over de Brexit.