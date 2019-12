Vraagtekens over cv Proximus-topman

Hij zit nog geen maand op zijn post, en nu al is er ophef over de nieuwe topman van het Belgische telecombedrijf Proximus. Dinsdag zat Guillaume Boutin in het parlement om vragen te beantwoorden over zijn nieuwe functie – het bedrijf is voor meer dan de helft in handen van de Belgische staat. Een vraag over zijn cv bleek gevoelig.

In het persbericht dat vorige maand zijn benoeming aankondigde, stond dat de Fransman een ‘executive MBA’ behaalde aan de Insead Business School in Parijs. „Het is grappig”, begon Boutin hakkelend. „Enfin, niet echt grappig, maar futiel gezien de andere onderwerpen die we hier besproken hebben.” Om vervolgens toe te geven: in werkelijkheid volgde hij enkel een cursus aan het gerenommeerde instituut. De persoon die de informatie overnam, zou een foutje hebben gemaakt, zegt Proximus.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich, die de vraag stelde, kan er niet om lachen. Op zijn website verklaarde hij na afloop van het debat dat uit zijn onderzoek blijkt dat de foute informatie al sinds juni 2017 circuleert, „en dat op talloze websites”. Ook bij een vorige overstap werd de niet-gevolgde opleiding vermeld. Hij roept Proximus op het originele cv van Boutin ter inzage te geven. Een fout van Boutin zelf zou een „groot probleem” zijn, vindt Freilich.

Eerder dit jaar was er ook al ophef rond een Proximus-bestuurder. In september stapte topvrouw Dominique Leroy op, om aan de slag te gaan bij KPN. Kort daarna vonden huiszoekingen plaats bij Leroy in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar handel met voorkennis. KPN zag vervolgens af van haar benoeming.

Ook haar opvolging bij Proximus verliep enigszins chaotisch: haar beoogde opvolger zag op het laatste moment af van de functie. Intussen worstelt Proximus met flinke bezuinigingen: ruim 1.300 banen moeten sneuvelen.