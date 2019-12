Symbool van Japanse #MeToo-beweging wint verkrachtingszaak

De Japanse journalist Shiori Ito krijgt een schadevergoeding van omgerekend 27.000 euro van een prominente tv-verslaggever die haar heeft verkracht. Dat heeft een civiele rechtbank in Tokio woensdag bepaald. De rechtbank erkent dat Noriyuki Yamaguchi, die als politiek verslaggever werkte voor het belangrijke Japanse mediabedrijf Tokyo Broadcasting System, „zonder haar toestemming geslachtsgemeenschap had met Ito, die onder invloed en bewusteloos was”.

De uitspraak is een overwinning voor de #MeToo-beweging in het land. In Japan wordt door slachtoffers meestal gezwegen over seksueel misbruik. De 30-jarige Ito, die wordt gezien als symbool van die beweging, kwam als een van de eersten naar buiten met haar verhaal.

Ito werd naar eigen zeggen in 2015 verkracht door tv-verslaggever Noriyuki Yamaguchi toen zij bewusteloos was. De 53-jarige Yamaguchi nodigde haar uit om een kans op een baan te bespreken. Ito vermoedt dat hij haar heeft gedrogeerd. Ze zegt dat hij bovenop haar lag toen ze wakker werd in een hotelkamer.

In 2017 werd een onderzoek naar de zaak geopend, maar volgens justitie was er uiteindelijk niet genoeg bewijs voor een strafzaak. Volgens Ito hadden politieagenten haar onder druk gezet om de verkrachting opnieuw te beleven met een levensgrote pop en werd het strafrechtelijk onderzoek daarna gesloten. Reden voor Ito om daarna een civiele zaak aan te spannen tegen Yamaguchi.

Groot taboe

Hoewel Ito die zaak nu heeft gewonnen, ontkent Yamaguchi de beschuldigingen nog altijd en zegt dat de twee met wederzijdse instemming seks hadden. Kort na de uitspraak liet hij via zijn advocaat weten in beroep te gaan. Een tweede civiele zaak waarin Yamaguchi omgerekend een miljoen euro eiste van Ito werd woensdag door de rechtbank afgewezen.

In Japan is spreken over seksueel misbruik een groot taboe. Volgens een onderzoek uit 2017 doet maar 4 procent van alle misbruikslachtoffers in het land aangifte.