Sportgala: wielrenner Van der Poel is ‘Sportman van het Jaar’ 2019

Mathieu van der Poel is de ‘Sportman van het Jaar’ 2019. De wielrenner kreeg woensdagavond die onderscheiding tijdens het jaarlijkse Sportgala. Hij werd dit jaar Europees kampioen mountainbike en veldrijden. In die laatste discipline won hij ook de wereldtitel. Ook op de weg had hij succes: de 24-jarige won de Amstel Gold Race.

Andere genomineerden in de categorie ‘Sportman van het Jaar’ waren voetballer Virgil van Dijk en autocoureur Max Verstappen. Omdat nu het crossseizoen bezig is, was Van der Poel niet aanwezig bij de uitreiking; ook de andere twee kanshebbers waren niet bij het gala.

Onderscheiding voor handbiker

De prijs voor ‘Sportvrouw van het Jaar’ moet nog worden uitgereikt. Voor die titel komen atlete Sifan Hassan, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten in aanmerking. Ook de beste sportploeg wordt later in de avond bekend gemaakt.

Woensdagavond werden ook de handbiker Jetze Plat (‘Paralympisch Sporter van het Jaar’) en coach van de baanwielrenner Hugo Haak onderscheiden. Voor het Sportgala, dat woensdagavond plaatsvond in de evenementenhal AFAS Live, nomineert een jury van tevoren enkele sporters. Profs brengen op die kanshebbers hun stem uit.

