De Shabelle - de belangrijkste rivier van het land - was vroeger nog onderdeel van een uitgebreid irrigatiesysteem. Door de politieke instabiliteit is dit niet langer het geval. Volgens de Somalische milieuonderzoeker Ahmed Awale is het land door de elkaar versterkende menselijke conflicten en milieuproblemen in een neerwaartse spiraal beland.

Foto Luis Tato/AFP