Scheepvaartbranche wil fonds oprichten voor emissiearme initiatieven

Een voorstel „met tanden”, dat vindt de brancheorganisatie voor de scheepvaart IMO zelf van het plan. Geen belasting op fossiele brandstoffen, geen emissiehandelssysteem dat „ontwikkelingslanden zou discrimineren”. Maar wel een nieuw op te zetten fonds dat onderzoek naar emissiearme scheepvaart gaat bekostigen.

Dat is de route die de International Maritime Organization (IMO) voor zich ziet om scheepvaart in 2050 CO 2 -vrij te maken. In een press call ontvouwde de organisatie de plannen. Het plan is dat het fonds, dat in 2023 operationeel moet zijn, in tien jaar tijd 5 miljard dollar gaat uitdelen aan onderzoeksinstituten en bedrijven die de scheepvaart emissiearmer gaan maken. Het benodigde geld komt uit een verplichte opslag van circa 2 dollar per ton getankte brandstof die rederijen moeten gaan betalen – een bescheiden bijdrage op een prijs van rond de 500 dollar per ton brandstof.

Tot nu toe is de scheepvaart gevrijwaard van harde eisen aan de CO 2 -uitstoot. Brandstof valt niet onder de Energy Tax Directive van de Europese Commissie, die een minimale belasting op fossiele brandstof voorschrijft. Ook bestaat er nog geen praktische uitwerking van het Parijsakkoord voor de scheepvaart. Er zijn wel wereldwijd geldende ontwerpeisen aan nieuwe schepen, maar die zijn niet heel moeilijk te halen. En omdat schepen zo lang meegaan, is het effect daarvan traag.

Wereldwijde oplossing

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft onlangs aangekondigd scheepvaart onder te willen brengen in het Europese emissiehandelssysteem. De IMO verzet zich hier al jaren tegen met het argument dat zo’n „regionaal” systeem de wereldwijde terugdringing van broeikasgassen door schepen verhindert. In de persconferentie zei de IMO nu ook zich liever te willen focussen op een „wereldwijde oplossing” voor minder CO 2 -uitstoot, al zal die nog lang op zich laten wachten.

Herbert Koelman, lector innovatieve technieken in de scheepvaart van de NHL Hogeschool, is in principe enthousiast over zo’n onderzoeksfonds, zegt hij desgevraagd. „Maar de grote vraag is: gaat het geld dat binnenkomt echt naar onderzoek? De IMO heeft wel een kantoor en briefpapier, maar heeft zelf niet een groot eigen onderzoeksprogramma. Het zal zwaar moeten leunen op landen die dit willen uitvoeren. Bovendien is het risico dat ondoorzichtig is naar wie het geld gaat. Een open emissiehandelssysteem is in ieder geval transparant.”