Providers compenseren klanten in zaak over ‘gratis’ mobieltjes

Telecomaanbieders KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone hebben een schikking getroffen met consumentenorganisaties over een tegemoetkoming aan klanten die te veel hebben betaald voor verkochte abonnementen met ‘gratis’ mobiele telefoons. Dat meldt de Consumentenbond woensdag. In totaal hebben zo’n 50.000 klanten zich aangemeld om in aanmerking te komen voor financiële compensatie.

De zaak draait om mobiele telefoons die zogenaamd gratis werden aangeboden bij abonnementen, terwijl de prijzen werden doorberekend in de abonnementskosten. De Hoge Raad oordeelde in 2014 en 2016 dat de aangeboden mobiele telefoons niet gratis waren, maar dat het ging om de aankoop van een telefoon op afbetaling. Omdat de maandbedragen niet omlaag gingen na afloop van de contractperiode, hebben veel mensen te veel betaald. Sinds begin 2017 is deze praktijk verboden.

De Consumentenbond en stichting ConsumentenClaim gingen op basis van de twee uitspraken van de Hoge Raad in gesprek met de providers en hebben nu een overeenkomst gesloten. De Consumentenbond trekt daarom een collectieve rechtszaak tegen de telecomaanbieders in.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zegt in een verklaring blij te zijn met de schikking: „Het siert de providers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn er nog niet helemaal, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen. En dat is mooi, want hiermee besparen we in één keer een grote groep consumenten een dure en tijdrovende gang naar de rechter.”