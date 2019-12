Palestijnen: 70 jaar leven in kampen

Al ruim 70 jaar verblijven veel Palestijnse families in vluchtelingenkampen in de overgebleven Palestijnse gebieden in Libanon, Jordanië en Syrië, al zijn er in dat laatste land na de burgeroorlog niet veel Palestijnse vluchtelingen meer over. De Israëlische regering, gesteund door de Amerikaanse president Trump, meent dat er een eind moet komen aan de hulp, die veelal wordt verstrekt door de VN-hulporganisatie UNRWA. Volgens hen dient die niet van generatie op generatie te worden voortgezet. Veel vluchtelingen leven echter nog altijd onder miserabele omstandigheden en hebben geen alternatieve woonruimte. Zonder hulp zouden ze in ernstige problemen raken.