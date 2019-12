Ook voor de premier speelt klimaat nu een rol in de Australische bosbranden

Het hitterecord in Australië is gebroken. Dinsdag werd het gemiddeld 40,9 graden Celsius. Het vorige record was op 7 januari 2013, toen het gemiddeld in het land 40,3 graden was. Boven een deel van Australië bevindt zich een hardnekkige hittekoepel. Meteorologen waarschuwen daarom dat het einde van de hitte nog niet in zicht is. En de zomer is nog maar net begonnen.

Ook in de zomer van 2012-2013 werden grote gebieden in het oosten van Australië geteisterd door bosbranden. Meteorologen besloten in dat jaar extra kleuren toe te voegen aan de staalkaart voor de maximumtemperatuur. Tot dan toe hadden ze genoeg gehad aan donkerrood, nu werden twee tinten paars toegevoegd voor temperaturen tussen de 50 en 54 graden.

Waardeloze emissiecertificaten

Voor de Australische regering van de conservatief-liberale premier Scott Morrison waren de vele bosbranden, langdurige droogte en hoge temperaturen geen aanleiding om de afgelopen weken op de klimaattop in Madrid te pleiten voor meer klimaatbeleid. Integendeel, Australië zou het liefst een groot deel van zijn klimaatbeloftes uit het akkoord van Parijs afkopen met oude, waardeloze emissiecertificaten. Andere landen staken daar in Madrid een stokje voor, waardoor er geen akkoord kwam.

Het Australische klimaatbeleid (een reductie van broeikasgassen met 26 tot 28 procent ten opzichte van 2005) stelt toch al weinig voor. Het land bungelt ook dit jaar weer bijna onderaan de Climate Change Performance Index.

In eigen land leidt die houding inmiddels tot toenemende kritiek. Ruim een week geleden gingen in Sydney zo’n 20.000 mensen de straat op om een steviger klimaatbeleid te eisen. De miljoenenstad ligt al weken verscholen onder een deken van zware rook.

Het is de schuld van de regering dat onze stad vergiftigd wordt, zei een van de organisatoren van de demonstratie tegen persbureau Reuters. „In plaats van zinvolle maatregelen te nemen, zijn ze bezig versneld nieuwe kolenmijnen te openen.” In juni gaf de regering toestemming voor het openen van een nieuwe mijn in Queensland, met een productie van acht tot tien miljoen ton steenkool per jaar.

Gepolitiseerd

Volgens commentatoren is het onderwerp in de afgelopen jaren volledig gepolitiseerd. Dat werkt verlammend en juist daardoor blijven oplossingen uit. Oud-oppositieleider Bill Shorten zei bij de vorige verkiezingen dat het bij klimaatbeleid ging om een keuze tussen „dag en nacht, zwart en wit”. Vorige week vergeleek Jordan Steele-John van de Groene partij politici die niet bereid zijn meer maatregelen te nemen met „brandstichters”.

In beeld: Bosbranden leggen een sepiafilter over Sydney

Langzamerhand lijkt ook het standpunt van de liberalen te veranderen. Volgens minister van Milieu Matt Kean van de zwaar getroffen deelstaat New South Wales „kan niemand nog ontkennen” dat de giftige rook in Sydney gevolg is van klimaatverandering. „Dit is niet normaal”, aldus Kean, „en niets doen is geen oplossing.”

Of zijn partijgenoot Morrison het daarmee eens is, is de vraag. Maar zelfs hij gaf na Keans toespraak toe dat klimaatverandering „een van vele” factoren is van de bosbranden.