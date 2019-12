Toen Jules Deelder ooit werd gevraagd of de echte Rotterdammer nog bestaat, antwoordde hij onvoorspelbaar deelderiaans dat de echte Rotterdammer al zo’n vijf eeuwen niet meer bestaat. In een havenstad, van oudsher de aankomsthal van ontelbare verworpenen der aarde, komt uiteindelijk iedereen ergens anders vandaan.

Ik moest hieraan denken bij de bevolkingsprognose van het CBS dinsdag, waarbij wordt verwacht dat in 2060 bijna veertig procent van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft.

Volgens het CBS heeft iemand zo’n achtergrond als die minstens één ouder heeft die in het buitenland geboren is. Dat maakt mij bijvoorbeeld een Nederlander met een migratieachtergrond. Mijn kinderen zijn dat niet meer. Maar niet iedereen ziet dat zo.

Zo kwam ik een tweet tegen van Dries Van Langenhove, onafhankelijk parlementslid in de Vlaams Belang-fractie, waarin hij een poster deelde met de alarmistische boodschap ‘Stop de omvolking!’. Volgens de poster is 37,5 procent van de 0-5-jarigen in Vlaanderen ‘van buitenlandse origine’; in Antwerpen is dat 73,9 procent, in Brussel zelfs 88,3 procent. „Demography is destiny. De klok tikt”, aldus Van Langenhove.

Wat we onder ‘van buitenlandse origine’ moeten verstaan is niet duidelijk (vallen Walen daar ook onder?), en hoe stop je baby’s, peuters en kleuters die er al zijn? Zijn antwoord: „Om ervoor te zorgen dat Vlamingen [de] meerderheid blijven zal heel wat nodig zijn. Migratiestop, remigratie, zingeving bieden aan inheemse jeugd, hen hoop geven voor de toekomst, herwaardering gezin [en] eigen identiteit en cultuur, maatregelen die nataliteit bevorderen.”

Het antwoord verraadt veel (‘inheemse jeugd’, ‘nataliteit bevorderen’), en vooral hoe gekeken wordt naar de kinderen van mensen met een migratieachtergrond: die kunnen nooit Vlaams zijn en vormen een gevaar voor het voortbestaan van ‘onze mensen’. Deze ziekelijke obsessie met etnische demografie is salonfähig binnen radicaal-rechtse bewegingen in Europa, die overigens niet los van elkaar gezien kunnen worden.

In Frankrijk bijvoorbeeld, waar de omvolkingstheorie zijn oorsprong heeft, waarschuwt voormalig jeugdleider van Front National Julien Rochedy met grote regelmaat voor de demografische ontwikkelingen. En ook hij benadrukt de ‘herwaardering’ van eigen identiteit en cultuur, vaak vergezeld van foto’s van gelukkige roomblanke gezinnen tegen de achtergrond van idyllische landschappen.

Niet geheel toevallig zijn Van Langenhove en Rochedy geestverwanten en vrienden van Thierry Baudet, die geregeld dezelfde taal uitslaat, van „homeopathische verdunning” tot Europa „dominant blank” willen houden. In de wereld van radicaal-rechts zullen mijn kinderen de migrantenstatus met zich blijven meedragen – al lijken ze met hun blonde haartjes zo weggelopen uit één van Rochedy’s boreale plaatjes.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 december 2019