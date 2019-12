NS-dochter Abellio stopt in 2022 met exploitatie Schots spoor

Het contract voor de exploitatie van het Schotse spoor tussen de Schotse overheid en Abellio, een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen, gaat na maart 2022 niet door. Dat maakten de twee partijen woensdagavond bekend. De twee geven elkaar de schuld van de breuk.

Abellio en de overheid onderhandelden over de laatste drie jaar van het miljardencontract dat in 2015 inging.

De NS zegt dat het voorwaarden had gesteld aan een voortzetting: het bedrijf wilde dat de winstgevendheid zou verbeteren. Het schrijft in een woensdagavond gepubliceerd persbericht dat Abellio met ScotRail een winst leed van ruim 2 miljoen euro.

BBC News Scotland meldt juist dat de Schotse regering heeft besloten het contract te beëindigen. In Schotland heerst al langere tijd onvrede over het treinverkeer: veel ritten worden geannuleerd, de treinen zijn druk en kaartjes duur. De verantwoordelijke staatssecretaris noemde het besluit om het contract te beëindigen „het enige juiste voor reizigers, bewoners en de economie”. Hij gelooft niet dat extra subsidie voor de spoorwegen de situatie voldoende zou verbeteren.

Niet naar 10 jaar

In de ScotRail-concessie, die tot 2025 zou doorlopen, was na zeven jaar een ‘breekmoment’ opgenomen, een clausule om te heronderhandelen voor de resterende periode. Het ScotRail-contract zou over tien jaar een waarde van 7 miljard pond (ruim 8 miljard euro) hebben gehad.

Onder de vlag van ScotRail rijden nu zo’n 2.400 treinen per dag. Treinen van Abellio rijden door heel Schotland, alleen de ritten die naar Engeland rijden zijn van andere maatschappijen. Abellio werd in 2001 opgericht als onderdeel van NS en is ook actief in Duitsland en elders in het Verenigd Koninkrijk (met behalve treinen ook bussen in Londen).