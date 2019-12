Minder ‘scoren’ is nog niet zo makkelijk voor de Tweede Kamer

Het viel bij andere Kamerfracties in goede aarde, het pleidooi van GroenLinks-leider Jesse Klaver voor minder ‘scorebordpolitiek’ in het parlement. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in september zei Klaver dat Kamerleden te veel bezig zijn met „de eerste willen zijn, het debat willen winnen”, met als gevolg te veel debatten en te veel moties. Klaver beloofde tweederde van het aantal nog in te plannen plenaire debatten van GroenLinks van de lijst halen.

Nu na deze donderdag het kerstreces begint, dringt zich de vraag op: slaagt de Tweede Kamer erin het aantal debatten en moties te verminderen?

Het antwoord: een klein beetje. De lijst met nog niet ingeplande debatten is al jaren lang en nog niet veel korter geworden, waardoor de Kamer soms pas heel laat over kwesties praat die allang niet meer actueel zijn. Door debatten van de lijst te schrappen, wordt het debat in het parlement weer relevanter, was het idee van Klaver.

GroenLinks liet in de week van de Algemene Beschouwingen wel negentien debatten van die lijst halen, de SP schrapte er in de week daarna vijftien. Volgens de SP heeft dit niets met de oproep van Klaver te maken. „Wij kijken altijd kritisch of ze op de lijst moeten blijven, dat is niet veranderd”, zegt een woordvoerder van de fractie. D66 zegt ook twaalf debatten te hebben ingetrokken. Een totaal aantal ingetrokken debatten heeft de Kamer niet, want „dit wordt niet bijgehouden”, zegt een woordvoerder.

‘Terughoudend met aanvragen’

Bij GroenLinks hebben ze de afgelopen maanden niet nog meer debatten geschrapt, maar volgens de woordvoerder van Jesse Klaver is de fractie nu „terughoudend met aanvragen”. Dat beeld wordt bevestigd bij een vergelijking tussen het aantal debataanvragen van GroenLinks vanaf de Algemene Beschouwingen dit jaar met dezelfde periode vorig jaar. Waar GroenLinks vorig jaar tot het kerstreces nog 35 aanvragen deed, stond de teller dinsdag op 16.

De partij die Klavers pleidooi het sterkst omarmde, was de VVD. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dat omdat GroenLinks zijn fractie niet zou gaan „zitten afwachten” en ook debatten zou schrappen. Hij beklaagde zich ook over het toegenomen aantal moties dat in de Kamer wordt ingediend.

De VVD kan niet zeggen welke debatten de partij sinds september heeft afgevoerd.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

„Er stonden van ons al niet veel aanvragen op”, zegt de woordvoerder van Dijkhoff, die toevoegt dat de VVD „al terughoudend” is, ook met moties. Maar uit een overzicht van de Tweede Kamer blijkt dat de VVD sinds september meer moties indiende dan in dezelfde periode vorig jaar: 129, tegenover 104. Bij geen enkele fractie steeg het aantal moties zo sterk.

De Tweede Kamer slaagt er überhaupt nog niet in minder moties in te dienen. Sinds de Algemene Beschouwingen werden dit jaar 1.562 moties ingediend, slechts drie minder dan vorig jaar in dezelfde periode. De SP is diende net als vorig jaar de meeste moties in sinds september: 215.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wilde woensdag niet reageren. Ze spreekt donderdagavond over dit onderwerp in haar toespraak na de laatste stemmingen in de Tweede Kamer.