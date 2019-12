Tweede staatssecretaris van Belastingzaken in vijf jaar die sneuvelt over toeslagen. Dat zegt ook veel over het toeslagenstelsel én de politici die dit hebben bedacht #mennosnel

Menno Snel treedt af

Staatssecretaris Menno Snel heeft aan de Kamervoorzitter gevraagd of hij als eerste het woord mag. Hij kondigt daarin zijn afscheid aan. Snel refereert aan het debat van twee weken geleden: toen heeft hij al "uit de grond van zijn hart" zijn excuses aangeboden. Hij zegt ook dat hij "ongemak" voelt over de zwartgelakte dossiers. "Dat gaf precies het beeld dat we niet wilden hebben. In plaats van een overheid die openheid geeft, een overheid die zwartgelakte dossiers verstrekt."

Snel stelt dat hij heeft geprobeerd de fouten uit het verleden te compenseren. Deze week is begonnen met het toekennen van financiële tegemoetkomingen. Maar er zijn grotere maatregelen nodig: het toeslagenstelsel heeft zijn langste tijd gehad en de cultuur bij de Belastingdienst moet op de schop. "Dat kan ik alleen doen als ik kan rekenen op een zo groot mogelijk deel van de Tweede Kamer. Als de Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en niet een deel van het probleem wordt, moet ik aftreden. Dat moment is nu aangetreden."