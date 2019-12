Kabinet wil 100.000 deelauto’s in 2021

Nederland moet in 2021 zo’n 100.000 deelauto’s hebben. De bedoeling is dat er in de twintig grootste plattelandsgemeenten nog 49.000 extra deelauto’s bijkomen. In totaal zullen er zo’n 700.000 mensen gebruik van gaan maken. Dat staat in een akkoord dat deze woensdag ondertekend wordt door de twintig plattelandsgemeenten, meer dan tien andere partijen en minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66). Er zijn al afspraken met steden en gemeenten over deelauto’s.

De partijen willen autodelen op verschillende manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door parkeren voor autodelers goedkoper te maken en bedrijven aan te sporen om hieraan mee te doen. In steden zijn volgens de minister al veel deelauto’s, „maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn”.

Gemiddeld staat een auto in Nederland 23 uur per dag stil, blijkt uit cijfers van Natuur en Milieu. Zonde van de ruimte, schrijft de minister. Autodelen verlaagt de parkeerdruk en zorgt daarnaast voor een betere luchtkwaliteit en minder uitstoot van CO 2 , fijnstof en stikstof. Afgelopen jaar zijn er in Nederland ongeveer 115.000 autodelers bijgekomen. In totaal zijn er nu zo’n 515.000 mensen die gebruikmaken van een deelauto.

De afspraken met de gemeenten komen voort uit het klimaatakkoord. Vorig jaar werd al de ‘green deal autodelen 2.0’ getekend door veertig gemeenten, provincies, autoverhuur- en leasebedrijven, deelauto-aanbieders, stichting Natuur en Milieu en de Rijksoverheid. De ‘city deal autodelen’ werd eerder al getekend door twintig deelnemers waaronder veel steden, en heeft specifiek als doel om elektrisch autodelen te bevorderen.