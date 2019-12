Hitterecord in Australië, grote bosbranden houden aan

In Australië is dinsdag het nationale hitterecord gebroken. De gemiddelde landelijke temperatuur was 40,9 gaden Celsius, blijkt uit cijfers van het Australische Bureau of Meteorology (BOM). Het vorige record was 40,3 graden Celsius en komt uit 2013. Australië kampt al wekenlang met extreme hitte en droogte, waardoor enorme bosbranden zijn ontstaan.

Meteorologen verwachten dat de temperatuur later deze week nog verder oploopt en het record daardoor opnieuw wordt gebroken. Op woensdag werd het bijvoorbeeld 47,7 graden Celsius in het plaatje Birdsville in de provincie Queensland, in het midden van Australië. Naar verwachting ligt de temperatuur donderdag in het zuiden en midden van het land 8 tot 16 graden hoger dan gemiddeld.

Zes mensen omgekomen

Volgens persbureau Reuters zijn door de bosbranden tot nu toe zes mensen omgekomen en meer dan 680 huizen verwoest. In totaal ging al 1,2 miljoen hectare aan natuur in vlammen op, een gebied zo groot als de provincies Groningen en Overijssel bij elkaar.

Bosbranden in Australië komen vaker voor in deze tijd van het jaar, maar de heftigheid is uitzonderlijk. In de deelstaat New South Wales woeden volgens de brandweer ten minste 99 branden, waarvan de helft nog niet onder controle is.