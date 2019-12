Ik zit in de trein van Den Bosch naar Amsterdam en zie een oud koppel neerstrijken op twee lege stoelen. Ze hebben een glaasje teveel op en een behoorlijke aardappel in de keel.

De man zegt: „Zou deze trein via Utrecht gaan?”

Waarop de vrouw antwoordt: „Nou daar gaan we maar vanuit!”

De man vervolgt: „En anders gaan we gewoon samen naar het einde van de wereld.”

