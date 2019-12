Hans Goedkoop stopt met Andere Tijden: ‘Ik maak ruimte voor vernieuwing’

„Zoek er vooral niks spectaculairs achter”, drukt Hans Goedkoop de verslaggever op het hart. „Ik ben niet weggestuurd, heb het pand niet met slaande deuren verlaten. Het is eigenlijk een heel saai verhaal.”

Na negentien jaar verliest geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) zijn boegbeeld. Goedkoop – die met zijn karakteristieke basstem elke aflevering afsloot met de woorden ‘dit was Andere Tijden, terug naar de onze’ – maakte zijn besluit deze woensdag in de laatste aflevering van het seizoen bekend. De historicus en biograaf presenteerde het programma vanaf de eerste aflevering op 12 maart 2000.

Toch is er wel reden om ‘iets spectaculairs’ achter zijn vertrek te zoeken. Vorige zomer klom Goedkoop op de barricades toen bekend werd dat ‘zijn’ programma de helft van z’n zendtijd moest inleveren vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep. In een Facebook-filmpje pleitte hij voor behoud van het programma. Met een typerend gevoel voor dramatiek waarschuwde hij dat „het geheugen van Nederland” op de televisie dreigde te verdwijnen. „Dat filmpje is 1,5 miljoen keer bekeken”, zegt Goedkoop nu. Grappend: „het is onze best bekeken aflevering ooit.”

De woede heeft plaatsgemaakt voor berusting. Andere Tijden gaat verder zonder hem, met een nieuwe presentator: de betrekkelijk onbekende historicus en schrijver Astrid Sy (1986). En een vernieuwde aanpak: terwijl Goedkoop presenteerde op afstand, gaat Sy in het nieuwe seizoen elke aflevering op reportage.

Heeft uw vertrek te maken met onvrede over de aanpak van de NPO?

„Nee, ik ga weg om ruimte te maken voor vernieuwing. Toen we hoorden dat we minder afleveringen gingen maken leek het een goed moment om het programma een opschoonbeurt te geven. Maar omdat ik dit al zo lang doe – ik betrap mezelf er weleens op dat ik me afvraag hoe ik nu weer de jaren vijftig moet beschrijven – kwam ik tot de conclusie dat bij vernieuwing ook een nieuw gezicht hoort.”

„Daar komt bij dat ik meer wil gaan schrijven en een grote serie over de dekolonisering van Indonesië ga maken. Voor dat laatste project verblijf ik zo’n vijf maanden in Indonesië. Dan is het niet handig om tegelijk een programma te presenteren.”

Eén van de eerste afleveringen van Andere Tijden, uitgezonden op 19 maart 2000:



Was het een moeilijke keuze?

„Zeker. Historici werken meestal alleen, maar bij Andere Tijden heb ik voor het eerst een club gevonden waar ik bij wilde horen. En die mij erbij wilde hebben. Het doet absoluut pijn om te vertrekken.”

„Wie verzint het nou dat je de kans krijgt om wekelijks op zo’n boeiende manier naar de wereld te mogen kijken? Het is een bizar cadeau van het leven om dit te mogen doen.”

„Als het aan mij ligt maak ik de rest van mijn leven geschiedenisprogramma’s. Ik blijf dan ook verbonden aan de geschiedenisafdeling van de NTR. Maar helaas gaat daar wel een hoop veranderen.”

Wat gaat er veranderen?

„Minder uitzendingen maken betekent minder werk voor redacteuren, en dat betekent dat we in vele jaren opgebouwde expertise kwijt zullen raken. Tot nu toe hebben we de afdeling bij elkaar weten te houden door meer losse series te maken, maar het is zeer de vraag of dat in het huidige klimaat blijft lukken. Helaas bevinden televisiemakers zich tegenwoordig in een krimpmarkt.”