Groningse boeren zijn weinig eensgezind over wat ze willen

Je moet er een uur of vijf voor rijden, maar dan heb je ook wat: een grensblokkade. Stapvoets reed Actiegroep Niezijl met meer dan honderd trekkers dwars door de provincie. Van Niezijl, aan de Friese kant van de provincie, tot aan Bad Nieuweschans. Daar werd woensdag de grensovergang op de A7 met Duitsland geblokkeerd. Auto’s konden via het tankstation langs de blokkade.

Maar waarom de grens? „Een ludieke actie”, noemt melkveehouder Piet Postma uit Oldekerk het. Als een van de boeren van actiegroep Niezijl moet hij „het zooitje hier in het gareel houden”. Maar onder de ‘ludieke actie’ gaat meer schuil. „We hebben te maken met een Europees probleem”, zegt hij. „Het Ruhrgebied ligt om de hoek en dat stikstof waait naar Nederland, waardoor het hier een smeerput is.”

Lees ook Boeren gaan van hard tot radicaal

Daar blijft het Europese probleem niet bij. „Ergens tussen de boer en de burger gaat het fout”, zegt Postma. Door de stikstofcrisis kunnen de boeren volgens hem minder produceren, terwijl de bedrijfskosten hoger zijn geworden. „En dat wordt niet gecompenseerd.” Sterker nog: „De inkopers, die aan de supermarkten leveren, dreigen hun inkopen in het buitenland te doen.” En dat moet veranderen, zegt Postma, want „anders gaat de hele sodemieter naar de bliksem”.

Duitsers hebben zelfde probleem

Dat probleem speelt ook over de grens. Eerder op de woensdagochtend, toen de grens nog niet geblokkeerd was, reden tientallen Duitse trekkers Nederland binnen. Samen met honderden Nederlandse boeren trokken ze vanuit Oost-Groningen, langs de stad Groningen, naar de Eemshaven. „Die Duitsers hebben hetzelfde probleem met de prijzen”, zegt Postma.

Maar in Bad Nieuweschans was geen Duitse boer te zien; die waren allemaal in andere delen van de provincie. Vlak na aankomst bij de grensovergang werden de barbecues op de snelweg gezet, waarop de uitjes, hamburgers en satéstokjes werden gebakken. Aan beide kanten was de grensovergang geblokkeerd. Muziek klonk door de speakers, een vrachtwagentrailer diende als keet en enkelen hadden ook hun camper meegenomen.

Lees ook Ook bij De Lutte blokkeerden boeren de grens

Foto Siese Veenstra

Onder de boeren was weinig overeenstemming over de actie. De één zei „alleen een beetje te touren”. Een andere boer: „Als één gaat, gaan we allemaal.” De boeren begonnen over de stikstofproblematiek, het kabinet dat „spelletjes met ons speelt en aan landjepik doet” en „de linkse partijen die de veestapel willen halveren”.

Maar van de twintig boeren die NRC sprak, wilde alleen Postma met zijn naam in de krant. „Wij zijn hier als collectief, niet als individu”, zei een boer uit Niezijl met ‘Bart’ op zijn jas, maar die zijn naam niet wilde noemen. Waarom? Zijn collega legde het uit: „De media onderdrukken de boeren, omdat ze halve waarheden opschrijven en zich een oor laten aannaaien door Den Haag.”

Vuilniswagens bij provinciehuis

En daar bleef het niet bij. Woensdagmiddag werd het gebouw van de Leeuwarder Courant in Leeuwarden geblokkeerd. Ook bij de regionale omroep RTV Noord kwamen trekkers langs. En de ingang van het provinciehuis in Groningen werd door vuilniswagens geblokkeerd. Tijdens het vorige boerenprotest werd de voordeur daarvan ingebeukt door een trekker.

’s Middags was nog niet duidelijk hoe lang de boeren in Bad Nieuweschans de grens zouden blokkeren. „We zijn hier om de Duitsers uit te zwaaien”, zegt Postma. En dat zou zelfs tot een overnachting kunnen leiden. „Dan bel ik mijn vrouw even om wat slaapzakken te brengen”, zegt hij. Zonder trekkers op de snelweg is Oldekerk, waar Postma woont, minder dan een uurtje rijden. „Mijn vrouw is er zo, en dan kunnen we lekker dicht tegen elkaar aan liggen in de trekkers.”