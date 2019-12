Gevangenis Arnhem volledig doorzocht op wapens, drugs en telefoons

Bij de penitentiaire inrichting in Arnhem is woensdagavond een grootschalige zoekactie naar smokkelwaar uitgevoerd. Bij de gezamenlijk actie van politie en justitie werden zo’n 150 medewerkers ingezet. Zij zochten met onder meer drugshonden naar verdovende middelen, wapens en mobiele telefoons, meldt de politie.

De zoekactie was vooral gericht op de mogelijke aanwezigheid van smokkelwaar bij gedetineerden. Daarbij verkeert het volledige gebouw in een zogeheten lockdown, waarbij alle activiteiten worden stilgelegd en niemand het gebouw in of uit mag. Politie en justitie doen geen mededelingen over de resultaten van de zoekactie, zo laat een woordvoerder van justitie desgevraagd weten aan NRC.

Eerder deze maand werden soortgelijke acties uitgevoerd bij de penitentiaire inrichtingen van Grave en Zutphen. Ook toen werden de volledige gebouwen doorzocht na een „concreet vermoeden” van de invoer van met name drugs en mobiele telefoons. Afgelopen zomer werd bekend dat het ministerie van Justitie jaarlijks drie miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de strijd tegen smokkel en zogenoemd „voortgezet crimineel handelen” binnen gevangenissen. Er wordt daarbij vooral geïnvesteerd in speurhonden, hekwerk, netten en camera’s.