Duitsland verbiedt ‘homogenezing’

Binnenkort wordt ‘homogenezing’ grotendeels verboden in Duitsland. De Duitse regering heeft woensdagochtend een wetsvoorstel aangenomen waardoor aanbieders van conversietherapie voor lhbti’ers boetes tot 30.000 euro opgelegd kunnen krijgen, meldt Deutsche Welle. Ook het aanprijzen van de therapie wordt strafbaar.

De behandeling, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van elektrische schoktherapie, blijft nog wel beschikbaar voor volwassenen die deze vrijwillig willen ondergaan. Hoe dit in praktijk wordt gecontroleerd, is niet duidelijk. Voor zestien- tot achttienjarigen geldt straks een compleet verbod. Voornamelijk mensen in die leeftijdcategorie zouden de therapie ondergaan. Ook hun ouders en verzorgers kunnen volgens de nieuwe wet worden gestraft.

‘Deze zogenaamde therapie maakt ziek’

De Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn initieerde de wet. „Homoseksualiteit is geen ziekte. Daarom is alleen al de term ‘therapie’ misleidend”, zegt hij. „Deze zogenaamde therapie maakt ziek en niet gezond.” De therapie kan leiden tot zowel lichamelijk als geestelijk leed bij de betrokkenen. Gemiddeld vinden jaarlijks tweeduizend conversiebehandelingen plaats in Duitsland.

Als de Bondsdag de wet goedkeurt, treedt deze naar verwachting medio volgend jaar in werking, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel.

Ook in de Nederlandse politiek speelt de discussie over het verbieden van ‘homogenezing’. De Tweede Kamer stemde in mei in met een verbod op conversietherapie. CDA, FVD, PVV, SGP en ChristenUnie stemden tegen. Het is onduidelijk hoeveel conversiebehandelingen in Nederland worden uitgevoerd.