Drie arrestaties om gooien zwaar vuurwerk naar politie Amersfoort

De politie heeft woensdagavond rond 18.00 uur drie jonge mannen gearresteerd in Amersfoort nadat zij drie motoragenten met zwaar knalvuurwerk hadden bekogeld. Twee van de agenten zijn in het ziekenhuis behandeld voor gehoorschade, aldus de politie. Het vuurwerk werd vanuit een rijdend bestelbusje gegooid.

De derde agent kwam met de schrik vrij na een „enorm harde klap door zwaar vuurwerk”, zo laat een woordvoerder van de politie weten aan NRC. Alle drie de agenten droegen gehoorbescherming en een helm. Zij waren bij een industrieterrein op de Oude Lageweg bezig met het begeleiden van demonstraties. De politie laat weten dat het geweld hoog opgenomen wordt.

Over de identiteit van de drie verdachten wordt vanwege het lopende onderzoek vooralsnog niets bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat zij allen uit de regio Amersfoort komen en dat ze eerder op de avond betrokken waren bij een bouwdemonstratie in de stad.