Doodstraf voor daders groepsverkrachting India definitief

Vier ter dood veroordeelde daders van een brute groepsverkrachting in India kunnen hun executie niet langer ontlopen. Het Hooggerechtshof van India heeft woensdag het laatste beroep van een van de mannen verworpen in de zaak over de verkrachting en dood van een vrouw in een bus in 2012, meldt persbureau AP. De andere drie vingen eerder al bot bij het Hof. Het incident kreeg destijds internationale aandacht en zorgde voor veel woede in India.

Het 23-jarige slachtoffer liep samen met een vriend uit een bioscoop in New Delhi, toen een groep van zes mannen het tweetal een bus in lokte. Vervolgens werd de man geslagen met een metalen staaf en de vrouw verkracht. De mannen takelden haar ook toe met de staaf, waardoor ze interne verwondingen opliep. Het tweetal werd langs de weg achtergelaten. De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen.

Lees verder over seksueel geweld in India: In India gaat het ongestraft verkrachten gewoon door

Opgehangen

Met de uitspraak van het Hooggerechtshof komt een einde aan een lange rechtsgang. De mannen werden al in 2013 ter dood veroordeeld, waarna ze meerdere malen tevergeefs tegen het vonnis in beroep gingen. Voordat het proces begon, pleegde één van de zes daders zelfmoord in de gevangenis. Een andere dader was minderjarig ten tijde van het incident en heeft zijn maximale gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten. Naar aanleiding daarvan werd de leeftijd voor het volwassenenstrafrecht in India verlaagd naar 16 jaar. De overige vier daders zullen nu worden opgehangen.

Een soortgelijk incident vond eind november plaats in Haiderabad, een stad in het midden van India. Een 27-jarige vrouw werd door vier mannen ontvoerd, verkracht en vermoord toen zij op weg was naar huis. Haar lichaam werd in brand gestoken. Toen de verdachten een week later door de politie werden meegenomen naar het plaats delict voor een schouw, probeerden zij de wapens van de agenten af te pakken en te ontsnappen. De politie schoot hen dood.