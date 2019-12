CPB stelt groeiverwachting economie opnieuw naar beneden bij

Het Centraal Planbureau (CBP) heeft zijn prognose voor de groei van de Nederlandse economie woensdag opnieuw naar beneden bijgesteld. De verwachting was eerder dat het bruto binnenlands product (bbp) volgend jaar zou groeien met 1,5 procent, nu is dat bijgesteld naar 1,3 procent. De koopkracht blijft volgend jaar toenemen.

Na een groei van ten minste 2 procent per jaar in de voorgaande vier jaar valt de groei van het bbp nu terug tot 1,7 procent in 2019 en 1,3 procent in 2020. De vorige raming, in maart, ging nog uit van een groei van het bbp van 1,5 procent voor dit jaar en volgend jaar.

Het jaar daarvoor bedroeg de groei nog 2,5 procent en in 2017 2,9 procent. Hoewel de economische groei afzwakt blijft het bbp wel harder groeien dan het gemiddelde in Europa. Dat ligt op 1,1 procent voor 2020.

De groeivertraging van het bbp heeft volgens het CPB vooral te maken met een zwakker economisch klimaat in het buitenland. Belangrijke risico’s blijven het handelsbeleid van de VS en de Brexit. Ook de stikstofproblematiek kan op termijn voor problemen zorgen, waarschuwt het CPB.

De werkloosheid stijgt volgend jaar heel licht van 3,4 procent naar 3,6 procent, maar is historisch gezien nog steeds heel laag. Door de afzwakkende economie neemt de werkgelegenheidsgroei af, schrijft het CPB.