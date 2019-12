Bij De Lutte raakt het geduld met de boerenblokkade op

„Potdicht”, roept Martijn Oman (34) vanuit zijn vrachtwagen. Voor de grens met Duitsland staat woensdagochtend een file van tientallen kilometers file door het boerenprotest op de A1 bij De Lutte. Vanuit de vrachtwagen van Oman klinkt gekrijs. „Ik vervoer kleine biggetjes en die kunnen deze stress helemaal niet aan”, zegt Oman. „Nog even en ik zorg ervoor dat die boeren straks nog harder krijsen.”

Hij is er helemaal klaar mee. „Ik heb als vervoerder veel met boeren te maken, en ik snap hun probleem, maar dit gedrag gaat nergens over”, vindt Oman. Hij laat de chatgroep van Farmers Defence Force Overijssel zien, waar ruim 3000 mensen in zitten. Oman heeft net een bericht gestuurd: „Maak die opstopping daar eens los. Er staan hier kinderen en ouderen stil door jullie.” Het antwoord: „Waarom?” Oman stapt woest terug zijn vrachtwagen in. „Ze snappen er niks van. Ik stap uit die chat. Dat weet ik wel”, zegt hij.

Een stukje verderop staat Harry Keuter (74) rustig naar de andere weghelft te staren. Ineens schrikt hij: „Moet je zien. Daar lopen mensen.” Hij roept: „Hé, kom eens terug. Dat is levensgevaarlijk.” Dat blijkt. Een vrachtwagen zoeft met volle snelheid langs de twee vrouwen op de vluchtstrook. Ze zijn ongedeerd, maar geschrokken. Mondjesmaat worden er vanuit Duitsland vrachtwagens Nederland in gelaten. De andere kant op blijft het dicht.

„Waar moet ik nu naar de wc?”

In een witte Tesla zit Marcel Themmen (48). Hij is met twee vrienden onderweg vanuit Boekelo naar een zoutwaterbad net over de grens in Duitsland. „Eigenlijk een lachertje, maar zo’n file heeft wel gevolgen”, meent Themmen. Onze kinderen zijn om twee uur klaar met school. „Wie moet hen nu ophalen”, vraagt hij zich hardop af. Het is volgens hem zaak dat je de mensen te vriend houdt in de discussie. „Dat gebeurt nu niet”, vindt hij.

Daar is Peter van Essen (48) het helemaal mee eens. „Ik begrijp het boerenstandpunt, maar dit gaat gewoon te ver”, zegt hij. Hij zit in de auto met zijn schoondochter Nicole Bremmen (28). Zij vraagt zich af: „Waar moet ik nu naar de wc? Ik ga echt niet in de berm hoor.”

„Maar even serieus”, zegt Van Essen. „Wat nou als er iemand in de file staat die zwanger is. Die kunnen nergens heen. De vluchtstrook hebben ze namelijk ook geblokkeerd.”

Daan de Leeuw (20) laat juist trots een foto van zijn ‘kameraden’ laat zien. „Kijk. Ze staan lekker te barbecueën daar”, lacht hij. Hij is onderweg naar zijn werk in Duitsland. „Al mijn vrienden zijn boer, dus ik begrijp het wel”, zegt hij.

Een uurtje heeft geen zin

Als het verkeer stapvoets begint te rijden, gaat de stoet richting de eerstvolgende afslag. Daar staan de boeren met barbecues en hardstylemuziek tetterend uit grote speakers. “Als je hier bent moet je er wel wat leuks van maken”, zegt Marc Leus (39), boer in de regio, terwijl hij braadworsten staat te bakken. Toch gaat het hem niet om de gezelligheid. „We hebben een statement te maken en het is rot dat de mensen in de file dan zo lang moeten wachten”, zegt hij. „Maar als we dit maar een uurtje doen, heeft het geen zin.”

Na zo’n drie uur besluiten de gemeente Oldenzaal en de politie dat het genoeg is met de blokkade. De komst van tien ME-busjes zorgt er voor dat de boeren vertrekken. „Op naar een volgende plek”, roept Marc Leus als hij wegrijdt.