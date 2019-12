Fusie automakers PSA en Fiat Chrysler nu definitief

Het Franse PSA en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler gaan definitief fuseren. De bedrijven hebben hun handtekening gezet onder een bindende overeenkomst, maakten ze woensdag bekend. Door de fusie ontstaat, na Volkswagen, de op drie na grootste autoproducent ter wereld: de combinatie Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota.

Beide bedrijven krijgen een aandeel van 50 procent in de nieuwe autogroep, waarvan de naam nog niet is bekendgemaakt. De officiële vestigingsplaats van het nieuwe bedrijf wordt Nederland. In een gezamenlijke verklaring laten de automakers weten dat de nieuwe groep zal worden geleid door PSA’s directeur Carlos Tavares, met John Elkann van Fiat Chrysler als bestuursvoorzitter van het gefuseerde concern. De fusie werd eind oktober al aangekondigd.

Nu de fusie rond is, wordt de jaarlijkse omzet geschat op ongeveer 170 miljard euro. De bedrijven produceren samen zo’n 8,7 miljoen auto’s per jaar. In de verklaring staat dat de fusie het nieuwe concern zal positioneren om „met succes te profiteren van de kansen die worden geboden in het nieuwe tijdperk van duurzame mobiliteit”. De fusie met PSA moet de twee automakers besparingen opleveren van 3,7 miljard euro. Er gaan geen fabrieken dicht.

PSA is het moederbedrijf van Citroën, Opel, DS en Peugeot. Onder Fiat Chrysler (FCA) vallen onder meer Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram en Maserati. Fiat Chrysler zocht al langer naar een fusiepartner. Eerder werd ook gesproken met General Motors, Ford en Renault.