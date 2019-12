Ajax wint eerste bekerwedstrijd met moeite bij Telstar (3-4)

Ajax heeft woensdagavond zijn eerste wedstrijd in het KNVB-bekertoernooi gewonnen van eerstedivisionist Telstar. In Velsen werd het na een ruststand van 1-2 uiteindelijk 3-4. De regerend landskampioen was net als de andere profclubs die dit seizoen Europees voetbal spelen direct geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi.

Het duel leek snel gespeeld na doelpunten van Ajacieden Noa Lang en Sergiño Dest in het eerste half uur. Maar vlak voor rust zorgde nota bene Frank Korpershoek - naast aanvoerder van Telstar ook jeugdtrainer bij Ajax - voor de aansluitingstreffer door uit een hoekschop de 1-2 binnen te koppen.

Vlak na rust scoorden Jurgen Ekkelenkamp en opnieuw Dest voor Ajax. Benaissa Benamar deed uit opnieuw een hoekschop iets terug voor Telsar (2-4). Na de 3-4 van Reda Kharchouch werd het zelfs nog even spannend, maar desondanks plaatste de regerend landskampioen zich voor de volgende ronde.

Woensdag komt de volledige top-4 van de eredivisie in actie. Momenteel speelt AZ thuis tegen derdedivisionist Groene Ster, dat in de eerste ronde verrassend won van eredivisionist VVV-Venlo na strafschoppen. Tegelijkertijd is de thuiswedstrijd van Willem II in Tilburg begonnen tegen competitiegenoot Sparta. Later op woensdagavond komt ook PSV, met interim-trainer Ernest Faber voor het eerst op de bank, in actie bij GVVV, dat uitkomt in de tweede divisie.