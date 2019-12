Van Dale: ‘boomer’ is woord van het jaar

Het woord ‘boomer’ is verkozen tot het woord van het 2019. Dat heeft woordenboekuitgever Van Dale dinsdagochtend bekendgemaakt. Boomer kreeg met 41,8 procent van de stemmen onder meer de voorkeur boven de woorden ‘klimaatspijbelaar’ en ‘klimaatdrammer’.

Lees ook dit verhaal over de term ‘Ok boomer’: Hoe je babyboomers het zwijgen oplegt

De Dikke Van Dale omschrijft boomer als „een persoon met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen”. Het wordt ook wel gebruikt als synoniem voor fossiel. In discussies zetten jongeren het woord vaak in om een opmerking of idee van een ouder persoon aan te duiden als conservatief.

Ruim 17.000 mensen brachten hun stem uit op een van de negentien woorden die door Van Dale waren genomineerd. Veel van de geselecteerde woorden zijn gelieerd aan de discussie over de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. Naast boomer konden mensen onder meer stemmen op ‘ecopopulisme’, ‘luchtvluchteling’ en ‘diversiteitsverlof’. Vorig jaar was ‘blokkeerfries’ de winnaar.