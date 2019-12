SerieWarme Wijken

Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. De komende twee jaar onderzoekt NRC wat deze transitie kost en oplevert in vijf woonwijken die vooroplopen bij het afscheid van aardgas.

De ervaringen in Groningen, Rotterdam, Purmerend, Terheijden en Ermelo laten zien wat Nederland te wachten staat.

Komt er een centraal warmtenet of krijgt iedereen zijn eigen warmtepomp? Is er voldoende subsidie? Hoe reageren de bewoners? Krijgen zij echt een comfortabeler huis en een lagere energierekening? En wat moeten ze zelf investeren?

In de maand oktober publiceert NRC elke week een aflevering over een van deze wijken. Om de paar maanden onderzoeken we de voortgang in deze wijken in nieuwe reportages.

Van het gas af Over dit project Volgens het in 2019 gesloten klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. De komende twee jaar onderzoekt NRC wat deze transitie kost en oplevert in vijf woonwijken die vooroplopen bij het afscheid van aardgas. De ervaringen in Groningen, Rotterdam, Purmerend, Terheijden en Ermelo laten zien wat Nederland te wachten staat. Om de paar maanden onderzoekt NRC de voortgang in deze wijken in nieuwe reportages. De transitie naar aardgasvrij roept ook vragen op, die NRC in het kader van het project graag beantwoordt. Wat is een goed alternatief voor de cv-ketel? Krijg je zonder aardgas het huis wel warm? Heeft u ook vragen, laat het weten via het webformulier of via nrc.nl/aardgasvrij.