Schotse geschiedenis gebotteld

Richard Gooding is de Imelda Marcos van de whisky. Wie het filmpje van zijn collectie bekijkt dat veilinghuis Whisky Auctioneer onlangs online heeft gezet, ziet een enorme inloopkast met zijnissen, waarin plank na plank is gevuld met whiskyflessen, als een bibliotheek. Die verzameling van 3.900 zeldzame flessen, bekend als de ‘The Perfect Collection’, wordt begin volgend jaar geveild in de Schotse stad Perth. Kenners verwachten dat de verzameling, inmiddels bekend als „de grootste private whiskycollectie ter wereld”, tussen de 8 tot 10 miljoen euro zal opbrengen.

Gooding, een Amerikaanse zakenman uit Colorado die in 2014 overleed, reisde in de afgelopen twintig jaar geregeld met zijn privéjet naar Schotland en bracht de meest exclusieve whisky’s bijeen, vaak in opeenvolgende jaren van één merk of soort.

Wat zijn collectie uitzonderlijk maakt – behalve dat nooit eerder zoveel flessen uit particulier bezit werden geveild – is dat Gooding zeer zeldzame flessen, afkomstig van distilleerderijen als Bowmore, The Macallan en Springbank, wist te bemachtigen. Zo bevindt zich in zijn verzameling een Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old. Om een idee te krijgen: eenzelfde fles werd afgelopen oktober nog verkocht voor 1,8 miljoen euro.

„Een Macallan uit de jaren twintig? Dat is een van de duurste whisky’s ooit”, zegt de Nederlandse whiskyspecialist Bauke Baljeu. „Een paar van de flessen zijn al goed voor de helft van de waarde van de Gooding-collectie.” De whisky is volgens hem zo zeldzaam omdat er in de jaren twintig in Schotland nauwelijks single malt whisky werd geproduceerd, whisky afkomstig uit één distilleerderij. „De Britse aristocratie dronk het liefst blended whisky. De smaak van een single malt vond men toen nog te heftig.” Ook bevindt zich in de collectie een Black Bowmore uit 1964 waarvan de opbrengst wordt geschat tussen de 13.000 tot 19.000 euro. De vraag blijft wel: is zo’n oude whisky eigenlijk nog te drinken? „Mits goed bewaard, kan whisky lang goed blijven”, zegt Baljeu. „Maar je moet zo’n fles niet twee maanden op de vensterbank in de zon laten staan.”

The Perfect Collection wordt vanaf 7 februari geveild. Meer via whiskyauctioneer.com