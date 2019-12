Politie verricht nog zes aanhoudingen in zaak-Taghi

In verband met de arrestatie van Ridouan Taghi zijn maandagavond nog eens zes aanhoudingen verricht in Nederland. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om vijf mannen en een vrouw, over hun identiteit is verder niets bekendgemaakt. De aanhoudingen werden gedaan bij invallen in acht woningen op maandagavond in de regio’s Utrecht en Amsterdam.

De zes, allemaal in de leeftijd van 29 tot 45 jaar, worden verdacht van witwassen, wapenbezit en bezit van verdovende middelen. Mogelijk zijn de verdachten familie van de maandag gearresteerde crimineel. Onder meer een zus van Taghi zou zijn opgepakt, meldt Het Parool.

Dubai

Eerder op maandag werd Ridouan Taghi aangehouden in een woning in Dubai. Hij verbleef daar met valse papieren. Nederland heeft geen internationaal uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, maar desondanks is het Nederlandse Openbaar Ministerie hoopvol dat Taghi binnen een aantal weken zal worden uitgeleverd. Ook Marokko wil de gezochte crimineel berechten, voor een vergismoord in 2017.

Lees ook dit profiel over Ridouan Taghi: ‘Ze gaan voelen wat woede is’

Taghi wordt in Nederland verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe in Utrecht en Amsterdam. Een aantal hiervan wordt behandeld in het zogenoemde Marengo-proces en het verwante proces Eris. In het Marengo-proces verdenkt het OM Taghi er bovendien van leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie.

Strafpleiter Inez Weski, die eerder de verdediging van Taghi in het Marengo-proces neerlegde, zal voorlopig niet publiekelijk reageren op de zaak. Dat heeft zij dinsdag aan persbureau ANP laten weten. Eerder meldde zij dat ze Taghi buiten deze zaak om bij zou blijven staan.