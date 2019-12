Pand Slotervaartziekenhuis gaat naar Zadelhoff

Vastgoedbedrijf Zadelhoff krijgt het voormalige Slotervaartziekenhuis in beheer. Dat heeft het bedrijf afgesproken met de gemeente Amsterdam. Zadelhoff gaat er een „modern zorgcentrum” van maken.

Over dat pand van 57.000 vierkante meter in Amsterdam-West wordt al bijna een jaar geruzied. Het stak de gemeenteraad dat Zadelhoff optrekt met zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer: zij waren mede-eigenaren van het ziekenhuis ten tijde van het faillissement in oktober vorig jaar.

In het akkoord – waar officieel nog over moet worden gestemd door schuldeisers – staat dat er een maximale huurprijs wordt afgesproken voor het pand. Daarnaast zijn er afspraken over wie in aanmerking komt om ruimte te huren. Het gaat onder meer om laagdrempelige zorgaanbieders, zoals huisartsen of fysiotherapeuten. De gemeente was bang dat de investering in het pand zou worden terugverdiend door er dure klinieken te plaatsen. Zo zou het pand een ‘buurtfunctie’ verliezen.

De gemeente heeft verder afgedwongen dat er geen „directe of indirecte” betrokkenheid zal zijn van De Boer en Winter bij „het toekomstig gebruik en/of de herontwikkeling” van het pand. Volgens Zadelhoff zullen deze zorgondernemers zelfs geen aandeelhouder of eigenaar van het pand worden. Dat wordt Zadelhoff zelf. Waar de gemeente niet in is geslaagd, is afdwingen dat de curatoren onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Dat heeft de gemeente eerder tevergeefs bij de rechter proberen af te dwingen. Momenteel kijken verschillende onderzoekscommissies naar de oorzaken van het faillissement.

In tegenstelling tot wat eerder bekend werd, zal Zadelhoff niet alle schulden afbetalen. De vastgoedbeheerder stelt 45 miljoen beschikbaar. Door de vertraging die de afwikkeling van het faillissement opliep, is er vermoedelijk tussen de 45 en 50 miljoen nodig. Schuldeisers zoals de 1.100 voormalige medewerkers van het ziekenhuis zullen voorrang krijgen. De curatoren hopen in april volgend jaar te beginnen met uitbetalen.

Ruzie

De curatoren en Zadelhoff lagen lange tijd met de gemeente in de clinch. Daags na het faillissement nam de gemeente een voorkeursrecht op het pand. Daardoor lukte het de curatoren niet in zee te gaan met Zadelhoff. In de ruzie dreigde de gemeente zelfs de curatoren te onteigenen, een procedure die uiteindelijk niet in gang is gezet. Een poging om via de rechter onderhandelingen tussen de curatoren en de gemeente af te dwingen, strandde ook. De kwestie speelde ook in de landelijke politiek: PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen noemde het onverteerbaar dat Winter en De Boer financieel zouden profiteren van de afwikkeling van het faillissement.

Zadelhoff en de gemeente zitten sinds april om tafel, op aandringen van de curatoren. Afgesproken is nu dat Zadelhoff de bovenbouw van het pand gaat inrichten met verpleeghuisplekken. In de onderbouw komen de ruimtes voor zorgpartijen zoals huisartsen en algemene ruimtes voor bijvoorbeeld buurtvergaderingen. Daarnaast komt er beperkte ruimte waar andere Amsterdamse ziekenhuizen gebruik van kunnen maken. Verder denkt Zadelhoff aan zaken als drogisten, kappers en horeca.

Trauma

Het plotselinge faillissement van het Slotervaartziekenhuis in oktober vorig jaar was ingrijpend. Operaties moesten acuut worden afgeblazen. Ambulancediensten werden zo zwaar belast met het verplaatsen van patiënten dat ze andere ritten moesten afzeggen. In de chaos werd één patiënt naar het verkeerde ziekenhuis vervoerd; dat liep goed af.

Eind november concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat een „ongecontroleerd faillissement” zoals dat van het Slotervaartziekenhuis nooit meer mag voorkomen in de zorg. Medewerkers van het ziekenhuis en andere zorgaanbieders in de regio hadden geen tijd om zich voor te bereiden op het afbouwen en overdragen van de patiëntenzorg. De bestuurders van het ziekenhuis hadden het een mogelijk faillissement niet goed bespreekbaar gemaakt, uit angst dat het de kans op een faillissement zou vergroten. Er werd bijvoorbeeld gevreesd dat ingehuurd personeel vroegtijdig zouden vertrekken.