Pakistaanse oud-president Musharraf veroordeeld tot doodstraf

De voormalige Pakistaanse president Pervez Musharraf is dinsdag door een speciale rechtbank veroordeeld tot de doodstraf. Hij krijgt de straf wegens hoogverraad en ondermijning van de grondwet, meldt persbureau Reuters. Reden voor de aanklacht was dat hij in 2007 de noodtoestand had uitgeroepen in Pakistan.

De 76-jarige Musharraf was niet bij de rechtszaak aanwezig, omdat hij naar eigen zeggen te ziek is. Hij verblijft momenteel in Dubai. De speciale rechtbank had echter al eerder bekendgemaakt het vonnis op 17 december uit te spreken, ook als nog niet alle argumenten van beide partijen waren gehoord.

Staatsgreep

Binnen twee dagen geeft de rechtbank een uitgebreidere versie van het vonnis, schrijft de Pakistaanse krant Dawn. Twee van de drie rechters stemden voor de veroordeling.

Musharraf kwam in 1999 aan de macht in Pakistan door als legerleider een staatsgreep te plegen. Van 2001 tot 2008 was hij president van het land. De zaak tegen Musharraf liep al sinds december 2013. Hij vluchtte in 2016 naar het buitenland en woont nu in Dubia, in de Verenigde Arabische Emiraten.