Ouders in toeslagenaffaire krijgen nog voor Kerst compensatie

De ouders die benadeeld zijn in de zogenoemde toeslagenaffaire, ontvangen voor het einde van dit jaar een bedrag ter compensatie. Zij krijgen deze vrijdag nog een bedrag overgemaakt. Dat heeft het ministerie van Financiën dinsdag bekendgemaakt. Bijna alle ouders krijgen dinsdag de hoogte van dat bedrag te horen.

De hoogte van de compensatie is een voorlopig bedrag. Ruim tweehonderd ouders krijgen een bedrag tot 20.000 euro uitgekeerd en nog eens zeventig ouders ontvangen een bedrag dat nog hoger is, meldt het ministerie. De maximale compensatie bedraagt 66.000 euro.

Juridische kosten

Compensatie voor de juridische kosten die sommige ouders hebben gemaakt, zijn nog niet in het over te maken bedrag opgenomen. Dat geldt ook voor de schade van de verkoop van bezittingen. Om hoeveel ouders het gaat, heeft het ministerie nog niet duidelijk in beeld. Wel is zeker dat zij het uitgekeerde bedrag helemaal mogen houden en dat er geen terugvordering meer zal volgen. Begin volgend jaar wordt dan een definitieve berekening gemaakt.

Ook ontvangen de gedupeerde ouders een brief van staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66): „Ik schrijf daarin dat het geldbedrag nooit alles kan goedmaken en dat ik het onrecht dat hen is aangedaan en het gevoel van machteloosheid waar ze zo lang mee hebben rondgelopen, helaas op geen enkele manier kan wegnemen.” Tegenover nieuwszender RTLZ reageerde minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) dinsdagochtend:

In de toeslagenaffaire werden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerkt. Zij moesten soms tienduizenden euro’s aan uitgekeerde toeslagen terugbetalen, terwijl zij hier wel recht op hadden. De affaire kwam aan het licht via een zaak van een gastouderbureau in Eindhoven, waar driehonderd ouders slachtoffer werden. In 2014 werd bij die ouders de kinderopvangtoeslag stopgezet omdat er vermoedens van misbruik waren.