Op avontuur in een grote, witte onderbroek

Zak is een jongeman met het syndroom van Down. Hij is een wees en zit door gebrek aan faciliteiten in een bejaardentehuis, waar Eleanor (Dakota Johnson) voor hem zorgt. Zak (Zack Gottsagen) deelt een kamer met Carl (een leuke bijrol van Bruce Dern) en kijkt de hele dag naar oude worstelvideo’s. Hij wil net zo worden als zijn held, Salt Water Redneck. Zak vat het plan op om te ontsnappen en naar de sportschool van zijn worstelheld te gaan om van hem de fijne kneepjes van het showworstelen te leren.

De ondeugende Carl is niet te beroerd om Zak daarbij te helpen. En zo ontsnapt Zak, slechts gekleed in een grote witte onderbroek. Eleanor moet hem terughalen, anders volgt ontslag.

De derde hoofdpersoon is dan ook al geïntroduceerd. Tyler (Shia LaBeouf) wordt geplaagd door herinneringen aan zijn overleden broer en wordt achtervolgd door twee vissers van wie hij kreeft heeft gestolen. Als hij door hen in elkaar geslagen wordt en Tyler uit wraak hun dure visspullen in de fik zet, vlucht hij per boot. Niet toevallig de boot waar Zak zich onder een zeil verschuilt. Het begin van een enerverende tocht, op weg naar Florida waar Tyler een nieuw leven wil beginnen. Daarbij wil hij Zak best even afzetten bij de worstelschool.

Regisseurs Tyler Nilson en Michael Schwartz schreven de film speciaal voor Zack Gottsagen, die zij ontmoetten bij een acteerworkshop voor mensen met een beperking.

In hun sympathieke scenario is wildebras Tyler de enige die niet neerbuigend tegen Zak is of overbezorgd. Hij neemt Zak en zijn worsteldroom serieus en behandelt hem als ieder ander. Tyler krikt daarbij Zaks zelfvertrouwen op, dat flinke deuken opliep omdat hij vaak voor ‘mongool’ werd uitgescholden. Door Zak onder zijn hoede te nemen, heelt Tyler bovendien de wond die de dood van zijn oudere broer achterliet. Als Eleanor zich bij het onwaarschijnlijke duo voegt, vormt zich een surrogaatfamilie.

The Peanut Butter Falcon is een op fraaie locaties opgenomen prettige feelgoodfilm die overduidelijk knipoogt naar The Adventures of Huckleberry Finn van Mark Twain. De geluidsband bevat veel sfeervolle americana, van bluegrass tot gospel.

Het knappe is dat de hartverwarmende film nooit sentimenteel wordt. Dat is grotendeels te danken aan de vastberaden Zak, maar ook aan de geplaagde LaBeouf. Zijn imago als lastpak – tijdens de opnames werd hij gearresteerd voor openbare dronkenschap – voegt een extra laag toe aan een toch al gelaagde rol.

Feelgoodfilm The Peanut Butter Falcon Regie: Tyler Nilson en Michael Schwartz. Met: Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, Dakota Johnson. In: 33 bioscopen ●●●●●

