OM twijfelt aan ontoerekeningsvatbaarheid Thijs H.

Het Openbaar Ministerie twijfelt aan de volledige ontoerekeningsvatbaarheid die het Pieter Baan Centrum de van drievoudige moord verdachte Thijs H. toeschrijft. Justitie heeft nog verschillende vragen naar aanleiding van het rapport van het PBC, zo bleek dinsdag tijdens een regiezitting op de rechtbank in Maastricht.

Waarom bijvoorbeeld zei H. eerder sinds dit voorjaar aan een psychose te lijden terwijl nu sprake is van een psychose sinds vorig jaar zomer? Hoe kon hij de waanvoorstellingen, stemmen in zijn hoofd en boodschappen in codetaal voor vrijwel iedereen verborgen houden?

De 28-jarige H. wordt ervan verdacht op zaterdag 4 mei een 56-jarige vrouw neer te hebben neergestoken toen zij haar hond uitliet in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Op dinsdag 7 mei zou hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man het leven hebben ontnomen, terwijl zij op de Brunssummerheide in Heerlen hun hond uitlieten. H. heeft de moorden bekend, maar handelde naar eigen zeggen in een psychose.

H. studeerde in Den Haag maar verbleef afgelopen mei eerst bij zijn ouders in Brunssum en daarna in een ggz-instelling in Maastricht. Die sloeg alarm bij de politie nadat H. op 8 mei voor de tweede keer in korte tijd ontsnapte uit de inrichting. Dezelfde avond werd hij aangehouden in Margraten.

Mogelijk simuleren psychose

Justitie vindt het opvallend dat H. bij het PBC veel uitvoeriger heeft verklaard dan in zijn verhoren. Het OM gaat hem daarom op 17 januari nog eens bevragen, ook over mogelijk simuleren van een psychose en het aandikken van klachten. Daarnaast moeten H.’s ouders en ex nog eens langskomen voor een getuigenverhoor. Zijn zus wordt voor de eerste keer opgeroepen.

Het OM kreeg toestemming om de verdachte kort te ondervragen. Justitie wilde onder meer weten hoe het met hem gaat na het onderzoek bij het PBC en welke middelen hij wanneer heeft gebruikt. H. zag op advies van zijn advocaat Serge Weening af van antwoorden. Volgens de raadsman was de verdachte niet voorbereid. Hij noemde H. – net uit een psychose en lijdend aan depressie – „een kwetsbaar persoon”. De verdachte beloofde bij het nieuwe verhoor en de inhoudelijke behandeling wel volledig mee te werken.

Twijfels OM ‘niet gepast’

Volgens Weening suggereert het OM meer dan is waar te maken. De langere psychose van Thijs H. werd wel degelijk eerder opgemerkt, onder meer in september 2018. Toen dacht zijn cliënt dat mensen hem wilde vermoorden en meldde hij zich bij de politie. Een dag later schreef een arts hem medicatie voor tegen psychoses. De advocaat vindt het openlijk uiten van twijfels door het OM niet gepast. „Althans niet in dit stadium. Bekijk eerst alles en trek dan conclusies.”

Omdat het OM weer getuigen heeft opgeroepen, laat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog op zich wachten. De rechtbank denkt nu dat die plaats zal vinden in juni en vermoedt dat deze vier tot vijf dagen in beslag gaat nemen. Daar gaat nog een pro-formazitting op 16 maart aan vooraf.