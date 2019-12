‘Mrs. Maisel beleeft een groots avontuur. En dat is precies ons excuus aan Amazon’

Amy Sherman-Palladino en Dan Palladino houden niet van half werk. Voor het eerste seizoen van hun bekroonde Amazon-serie The Marvelous Mrs. Maisel die speelt in New York in de jaren vijftig, lieten ze het Garment District, het centrum van de Amerikaanse mode van die tijd, opnieuw tot leven komen. Niet in een studio, maar in Midtown Manhattan. Een drukke straat werd afgezet en tot in detail teruggebracht naar 1958. Seizoen 3, sindskort te zien, trapt af met dertig tapdansers aangemoedigd door honderd uitzinnige soldaten in een enorme hangar.

„Ik denk niet dat de serie werkt als we het klein zouden houden”, zegt bedenker Sherman-Palladino in een New Yorkse hotelkamer. Haar man Dan Palladino knikt instemmend. Samen schrijven, regisseren en produceren ze de serie. „Als we alleen een paar mensen in een kamer laten praten, voel je niet de energie en ervaar je als kijker niet het grootse avontuur waaraan Midge is begonnen.”

Stand-up comedy

The Marvelous Mrs. Maisel draait om Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan), een Joodse huisvrouw van goede komaf die haar heil zoekt in stand-up comedy wanneer haar man haar verlaat voor een ander. Ze blijkt een natuurtalent en probeert door te breken in de door mannen gedomineerde comedywereld. De serie is onder meer geïnspireerd op het leven van Sherman-Palladino’s vader die als komiek in New York werkte.

De makers, vóór ‘Maisel’ bekend van het populaire, hedendaagse Gilmore Girls, wilden hun nieuwste serie graag in het verleden plaatsen. Toen mensen nog geen mobiele telefoons of sociale media hadden, zegt Sherman-Palladino. „Als je naar foto’s uit de jaren vijftig kijkt, straalt de hoop voor de toekomst er vanaf. Iedereen had de oorlog achter zich gelaten en richtte zijn blik enkel naar voren.”

Ba-dum-tss

De Amerikaanse comedy zat in die tijd in een overgangsfase. Van de simpeler ‘ba-dum-tss’ humor – waarbij de clou wordt begeleid met een drietrapje op de drums – naar kritiek op politiek en maatschappij. Ook Midge waagt zich in haar optredens aan kritische humor. Op het podium hekelt ze alles wat van haar als vrouw en moeder wordt verwacht. Een redelijk unicum in die tijd.

Sherman-Palladino: „Als we Midge leren kennen is ze een vrouw van de jaren vijftig, met haar prachtige kleding, haar man en twee kinderen, haar mooie appartement. Ze leeft in een klein wereldje tot ze zich ongewild plots in een andere realiteit bevindt. Die wereld vol mogelijkheden ontdekken is een groots avontuur.”

Ze lacht. „Dat is precies het excuus dat we gebruiken als Amazon roept: ‘Hoeveel gaat dit nou weer kosten!?’ Midge’s wereld explodeert. Dat moet ook de kijker voelen.”

Geen grap

Dat Amazon regelmatig fronsend naar de budgetten kijkt, zal geen grap zijn. Het bedrijf wil niets zeggen over kosten maar besteedt dit jaar naar verluidt 5,4 miljard euro aan eigen series. De Palladino’s staan er ook om bekend dat ze niet goedkoop werken. Het liefst laten ze hun takes minutenlang duren en de camera 360 graden door hun weelderige sets draaien. „Zo filmden we al bij Gilmore Girls. Maar daar hadden we slechts één plein waar we omheen konden cirkelen. Nu hebben we alle ruimte en is New York onze speeltuin”, zegt Sherman-Palladino.

Je ziet het meteen wanneer een serie niet de middelen heeft om alles aan te kleden, zegt Dan Palladino. „Dan staan de acteurs voor een muur en vertellen ze je dat het 1958 is. Wij willen de kijker het gevoel geven dat ze er zijn.” En daar heb je veel oude auto’s en figuranten voor nodig, in de puntjes gekleed en gekapt. „We zijn constant haren aan het knippen en snorren aan het trimmen.”

De hoge kosten worden wat verzacht door de zestien Emmy Awards die de serie won. Sherman-Palladino: „Het is nooit erg om glimmende trofeeën binnen te slepen wanneer je bedrijf veel geld voor je neertelt.” Vorige week werd bekend dat het bedrijf een vierde seizoen heeft besteld.

Slechte moeder

De serie speelt halverwege de vorige eeuw, maar sommige elementen zijn nog steeds relevant, vooral over de positie van vrouwen. Als Midge in het nieuwe seizoen keihard flopt tijdens haar eerste show in Las Vegas, merkt ze op dat het voor vrouwen geen optie is om te falen. In tegenstelling tot haar ex-man die vele keren mislukt. Ook het feit dat zij op tournee gaat en de kinderen bij hun vader achterlaat, begrijpt niet iedereen. Er zijn kijkers en critici die het fictieve personage regelmatig een slechte moeder noemen. Toen het eerste seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel in 2017 uitkwam, kregen de makers lof voor hun timing. Eén maand na de onthullingen over het wangedrag van producent Harvey Weinstein was daar opeens een serie over een vrouw die het probeert te maken in de misogyne entertainmentwereld in de jaren vijftig.

„Iedereen riep hoe geweldig het was dat het nog steeds zo relevant was”, zegt Sherman-Palladino. „Maar is het echt geweldig dat we nog steeds niet verder zijn dan in 1958? Het is universeel dat vrouwen gehoord en gezien willen worden voor wie ze zijn. In welke tijd ze ook leven.”

Dan Palladino: „Gilmore Girls ging ook over sterke vrouwen die hun weg proberen te vinden op hun eigen voorwaarden. Het is volgend jaar twintig jaar geleden dat die serie uitkwam. Ook toen voelde het relevant. Wie weet draait het ooit om, als een soort Planet of the Apes, en zijn het de vrouwen die de overhand krijgen.” Gekscherend: „Wij hadden dat zo’n 50 duizend jaar, jullie mogen ook wel even.” Zijn vrouw reageert direct: „Nu de planeet aan het sterven is, geef je het aan ons om even te fixen? Typisch!”