Miljoenen aan goud gestolen uit kluis in centrum Rotterdam

Een eenheid van de Rotterdamse politie heeft dinsdag een pand aan de Coolsingel doorzocht in verband met diefstal van goudstaven ter waarde van miljoenen euro’s. Dat meldt de politie. Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de goudroof.

Een goudhandelaar deed enkele weken geleden aangifte van diefstal van miljoenen euro’s aan goudstaven. Hij had een bedrijf dat handelt in goud de opdracht gegeven het goud te verhandelen, maar dat bleek op dat moment uit zijn kluis te zijn verdwenen. Wat de doorzoeking dinsdag naast de aanhouding heeft opgeleverd, heeft de politie niet bekendgemaakt.

In het gebouw aan de Coolsingel, genaamd Erasmushuis, huisde vroeger de Hollandsche Bank-Unie. Bij de doorzoeking was ook de bewakingseenheid (BE) van de politie aanwezig. Zij bleven, deels uitgerust met automatische wapens, buiten het pand. Volgens de politie worden in verband met de aangifte dinsdag meerdere locaties door het land doorzocht.

De politie is op dit moment een kantoorpand aan de #Coolsingel aan het doorzoeken ivm een onderzoek naar de diefstal #goud.1/2 pic.twitter.com/tYr9yn3Pif — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 17, 2019