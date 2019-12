‘Laagste aantal vermoorde journalisten in zestien jaar tijd’

Wereldwijd zijn dit jaar vooralsnog 49 journalisten vermoord. Dat is het laagste aantal in zestien jaar tijd, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van Reporters Without Borders (RWB). In landen waar vrede is werden dit jaar ook journalisten vermoord. Zo werden in Mexico 10 journalisten vermoord, net zoveel als in het door oorlog verscheurde Syrië.

Vorig jaar werden nog 87 journalisten gedood en het jaar daarvoor waren het er 74. Voor het eerst kwam dit jaar geen enkele journalist om in het buitenland - ze werden allen in hun eigen land gedood.

Latijns-Amerika onveiliger

In 2019 werden volgens RWD wel meer journalisten gevangengezet, namelijk 389, een stijging van 12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De meesten werden in China, Egypte en Saoedi-Arabië vastgezet. Daarnaast werden in 2019 wereldwijd nog eens 57 journalisten gegijzeld. Dit gebeurde in dezelfde vier landen als in het jaar daarvoor, namelijk Syrië, Jemen, Irak en Oekraïne.

Verder blijkt dat de regio Latijns Amerika steeds onveiliger wordt voor journalisten. In 2019 werden daar 14 journalisten gedood - 10 in Mexico, 2 in Honduras, 1 in Colombia en 1 in Haïti. Daarmee is de regio net zo dodelijk geworden als het Midden-Oosten, met al haar interne conflicten. Mogelijk loopt het aantal doden nog verder op doordat de moorden op acht journalisten in de regio nog officieel geverifieerd moet worden. Het onderzoek duurt lang door de „langzame en falende” juridische systemen in de landen, schrijft RWD.

Hieronder is het aantal landen weergegeven waar de meesten journalisten werden vermoord in 2019.