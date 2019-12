Mijn tante van zeventig – fanatiek katholiek, zuinig van aard – heeft haar kerststal van zolder gehaald en bemerkt tot haar schrik dat het kindje Jezus ontbreekt. Ze omwikkelde het jaar ervoor zorgvuldig alle beeldjes met oude kranten en vermoedelijk is het beeldje abusievelijk bij het oud papier beland. Daadkrachtig pakt ze haar fiets, koerst naar de stad, om een ‘losse Jezus’ aan te schaffen. Geïrriteerd keert zij, onverrichterzake, huiswaarts. „Hebt u geen beeldje kunnen vinden”, vraag ik. „O, jawel, zegt ze, maar ik zie ervan af. Je wilt niet weten hoeveel zo’n snotjochie nog moet kosten!”

