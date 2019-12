Kabinet kan eindelijk een stikstoffeestje vieren | ‘Hebbes’, roept de Kamer over Taghi

Het kabinet kan bijna een lichtpuntje vieren in het stikstofdossier, maar de signalen uit de provincie zijn juist allesbehalve hoopvol. De Politicus van het Jaar-verkiezing is niet meer, maar werd toch door twee politici gewonnen. En Geert Wilders heeft zo een eigen straf voor Ridouan Taghi in gedachten.

STIKSTOFSPOEDJE: Het is en blijft stikstof dat de klok slaat op het Binnenhof. Gisteravond laat maakte Carola Schouten (CU), minister van Landbouw en stikstofchef, bekend dat het kabinet duurzame projecten op gang gaat helpen door hun (minieme) extra uitstoot bij de aanbouw weg te strepen tegen de winst die het weer met andere projecten hoopt te boeken. Maar vooral wordt er reikhalzend uitgekeken naar de passage van de spoedwet. Die wordt vandaag al in de ochtenduren behandeld door de Eerste Kamer, die er nog dezelfde dag over kan stemmen. Samen met de verlaging van de maximumsnelheid, die later deze week officieel in de wetboeken wordt bijgeschreven, heeft het kabinet dan naar eigen zeggen voldoende gedaan om de bouw weer vlot te trekken.

Paardensprong: Zo bewijst het Ottenpaadje, we noemden het gisteren al, voor het eerst zijn nut aan het kabinet. Otten, SGP en 50Plus: alle drie zijn ze opgetogen over de ‘optie over rechts’ die de coalitie nog wel vaker kan benutten in de senaat. Over de naam bestaat dan weer meer verdeeldheid. 50Plus kwam met „het motorblok op rechts”, SGP-senator (en schaakliefhebber) Peter Schalk houdt het op „de paardensprong”. Want: „Twee stappen vooruit, één naar rechts, met een element van verrassing.”

Agree to disagree: De sleutelgedachte van de nieuwe stikstofaanpak is simpel: regionaal, regionaal, regionaal. De moeilijkste keuzes laat het kabinet aan de provincies over: zij krijgen ruimte om boeren strenger aan te pakken, zij bepalen de stikstofeisen die ze stellen aan bouwprojecten. Alle reden om met extra aandacht te kijken naar Noord-Brabant, dat al een paar jaar voorop loopt met een eigen vooruitstrevende stikstofaanpak. Maar, schrijft verslaggever Arjen Schreuder, Brabantse politici zijn het er vandaag de dag eigenlijk alleen nog over eens dat ze het nergens over eens zijn. Eind vorige week viel het college van gedeputeerden van Noord-Brabant, nadat eerder al twee CDA-gedeputeerden zich hadden teruggetrokken. Een nieuw college lijkt ver weg – net als een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem.

BOERENWIJSHEID: Stikstofcrisis of niet, de boeren lijken ondertussen niet weg te slaan uit Den Haag. Voorman Mark van den Oever van de radicale boerengroep Farmers Defence Force had zich de afgelopen dagen weinig geliefd gemaakt door een parallel te trekken met de Jodenvervolging, maar op het Catshuis was hij gisteren welkom voor een onderhoud met Schouten en premier Mark Rutte. Die vergelijking was „indringend aan de orde gesteld”, aldus de premier na afloop. Maar als boeren als Van den Oever een les konden trekken uit de manier waarop Den Haag hen de afgelopen weken behandelde, merkt politiek columnist Tom-Jan Meeus op, was dat toch echt een andere: „‘Je moet politici bedreigen, dan luisteren ze tenminste.’”

PRIJSPAKKERS: Was het ergernis over de zege van Klaas Dijkhoff of de beschuldiging van dubbele petten bij de presentatoren die het format de das omdeed? Hoe dan ook: de Politicus van het Jaar is niet meer, leve de Politieke Prestatie van het Jaar. EenVandaag was na de vorige editie wel klaar met de poppetjes en hield het daarom bij een politiek moment. De prijs ging naar de toeslagenaffaire – of beter gezegd, de twee Kamerleden die zich het meest in het handelen van de Belastingdienst en staatssecretaris Menno Snel (D66) hadden vastgebeten: Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA). Terwijl Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet en het duo Klaas Dijkhoff-Rob Jetten vooral mochten terugblikken op onderling geruzie, werden Omtzigt en Leijten uitbundig geprezen om hun ‘volhardendheid’ en ‘doorzettingsvermogen’. Zo waren er, toch nog, twee politici van het jaar.

Fiscus komt zo: Alsof het zo bedoeld was, koos de Belastingdienst uitgerekend gisteren uit om een afspraak met gedupeerde ouders die hun kinderopvangtoeslag kwijtraakten, op het laatste moment af te zeggen. De fiscus zelf hield het op „een misverstand”, volgens SP’er Leijten. Vanochtend kwam de Belastingdienst met een nieuwe belofte, ditmaal voor de groep van 300 ouders die gedupeerd werden omdat hun Eindhovense gastouderbureau van fraude werd verdacht: zij moeten voor Kerstmis zijn gecompenseerd, belooft Snel.

HEBBES: Arrestatie in Dubai, gejubel in Den Haag. Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA) dacht „hebbes” toen hij vernam dat Ridouan Taghi, Nederlands meest gezochte crimineel, was aangehouden. Die blijdschap werd breed gedeeld, van links tot rechts was er lof. GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge had het over de „gruwelijke liquidaties” waarbij Taghi betrokken was, Dilan Yesilgöz (VVD) en Attje Kuiken (PvdA) prezen het politiewerk dat aan de aanhouding voorafging. Al hielden de meesten zich nog in naast Geert Wilders: de PVV-leider wil Taghi „nu snel uitleveren en levenslang opsluiten als vierendelen niet mag”.

QUOTE VAN DE DAG:

„Sommige dingen hebben we misschien nooit nodig, maar als het nodig is kunnen we het van de plank trekken. We hebben nog tv-commercials liggen voor een no-deal-scenario, bijvoorbeeld.”

Het reclamebureau achter het blauwe Brexitmonster vertelt aan RTL hoe de campagne met minister Stef Blok tot stand kwam (al blijft het antwoord op de grote vraag wie er nou in dat pak zat in nevelen gehuld).