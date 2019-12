Justitie gaat in hoger beroep tegen uitspraak in zaak-Hümeyra

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak rond de dood van de Rotterdamse scholiere Hümeyra. Dat heeft justitie dinsdag laten weten. De verdachte, Bekir E., kreeg vorige week veertien jaar cel en tbs voor doodslag. Het OM vindt dat er sprake was van moord. Daarom had de aanklager ook twintig jaar cel geëist.

De zestienjarige Hümeyra was de ex van Bekir E. (32). Ze had de relatie ruim een jaar voor haar dood verbroken, waarna hij was begonnen haar te stalken. Op 18 december vorig jaar ging E. naar Hümeyra’s school in Rotterdam-West, waar hij haar in het fietsenhok doodschoot. Hij werd naast doodslag schuldig bevonden aan verboden wapenbezit.

Dit bericht wordt aangevuld.