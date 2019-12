Jumbo neemt 17 HEMA-winkels over

Supermarktketen Jumbo neemt de komende drie jaar zeventien winkels over van HEMA. Dat melden beide bedrijven dinsdag. Jumbo gaat de filialen ombouwen tot supermarkten. De supermarktketen gaat ook in ruim 650 Jumbo-filialen in Nederland en België HEMA-artikelen verkopen. Daarmee wordt de samenwerking, die de bedrijven begin vorige maand al aankondigden, concreet.

De bedrijven hebben geen overnameprijs bekendgemaakt, maar volgens De Telegraaf zou het om „tegen de 100 miljoen euro” gaan. Het bedrag dat Jumbo betaalt voor de overname van de huurcontracten van de winkels gaat HEMA gebruiken om de schuld af te betalen.

Op zes treinstations door het land willen de ketens daarnaast gezamenlijke winkels openen. Ook wordt HEMA de komende vier jaar co-sponsor van de wieler- en schaatsploegen van Team Jumbo-Visma.

‘Oer-Hollandse merken’

Jumbo en HEMA spraken begin november af samen te gaan werken om „elkaars activiteiten te versterken”. HEMA-topman Tjeerd Jegen vindt dat beide „oer-Hollandse merken goed bij elkaar passen”. De mogelijkheden van een samenwerking zijn volgens hem „eindeloos”. Volgens financieel directeur Ton van Veen van Jumbo biedt de samenwerking perspectieven voor zijn bedrijf om het winkelnetwerk uit te breiden met „nieuwe winkels op gewilde stadslocaties” en krijgt HEMA een flinke toename van het aantal verkooppunten.

HEMA werd ruim een jaar geleden overgenomen door investeerder Marcel Boekhoorn. Die loste daarbij 100 miljoen euro van de 900 miljoen euro tellende schuld van het bedrijf in. Eerder kondigde HEMA ook een samenwerking met Albert Heijn aan, maar daar is tot op heden nog niets van terechtgekomen.

Jumbo staat er financieel een stuk beter voor. De omzet van het bedrijf groeide in het eerste half jaar nog met ruim 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Jumbo opende in die periode onder meer 44 nieuwe filialen, waaronder een in België. Vorig jaar nam Jumbo supermarktketen Emté over.