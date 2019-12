Jan van Mersbergen wint NRC Boekenwedstrijd 2019

Auteur Jan van Mersbergen is met zijn boek De onverwachte rijkdom van Altena de winnaar van de NRC Boekenwedstrijd 2019. 2.398 mensen stemden op de roman.

Stemmers konden kiezen uit 25 Nederlandse boeken, fictie en non-fictie, die dit jaar vier of vijf waarderingsballen kregen in de boekenbijlage van NRC. Op de tweede plek kwam Bart van Loo voor De Bourgondiërs. Hij kreeg 1.560 stemmen. Oek de Jong kwam met 1.175 stemmen voor Zwarte Schuur op de derde plaats.

Het verschil tussen de nummer één en twee was groot, maar kwam niet geheel onverwacht. Het aantal stemmen voor De onverwachte rijkdom van Altena schoot omhoog na een oproep van schrijver Özcan Akyol op Twitter om op het boek te stemmen, meldde litarair weblog Tzum eerder. „Laten we de underdog aan de overwinning helpen”, zou hij in een inmiddels verwijderde tweet hebben gezegd.

Vorig jaar ging de publieksprijs voor beste boek van het jaar naar Thomas Rueb met Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Hij kreeg toen 2144 stemmen.