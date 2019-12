Italiaanse antiracismecampagne met chimpansees oogst kritiek

Een poging van de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A om racisme rondom voetbalwedstrijden terug te dringen, heeft alleen maar tot meer verontwaardiging en kritiek geleid. De afgelopen weken waren bij sommige Italiaanse wedstrijden oerwoudgeluiden te horen vanaf de tribunes, gericht tegen zwarte spelers. In een publiciteitscampagne heeft de competitieleiding nu schilderijen met daarop gekleurde chimpansees gepresenteerd om het racisme aan de kaak te stellen. De schilderijen zouden worden opgehangen in de stadions van de twintig Italiaanse clubs in de Serie A.

Lost for words. #SerieA’s anti-racism campaign include three faces of apes, which were painted by artist Simone #Fugazzotto, who created the images to ‘change people’s perceptions’. #NoToRacism pic.twitter.com/xkhiQY3Rsw — Bart Nowak (@bartnowak79) December 16, 2019

Verschillende Italiaanse (sport)media uiten hun verwondering over het initiatief van de competitieleiding. Volgens La Gazzetta dello Sport laat het kunstwerk juist zien wat er mis is in het Italiaanse voetbal. Ook Italiaanse voetbalclubs reageren dinsdag afkeurend op de schilderijen. „We zijn het sterk oneens met het gebruik van afbeeldingen van apen in de strijd tegen racisme”, schrijft AC Milan op Twitter. Ook AS Roma liet eerder al weten verrast te zijn door de campagne met beschilderde apen.

Maar volgens kunstenaar Simone Fugazzotto, die de schilderijen maakte, zou men juist moeten inzien dat uiteindelijk iedereen een aap is, in plaats van de aap op zijn schilderijen als racistisch te zien. Hij zei dat hij bij het maken van zijn kunstwerk werd geïnspireerd door de Senegalese speler Kalidou Koulibaly. De verdediger van Napoli was vorig seizoen doelwit van racisme in een wedstrijd tegen Internazionale.

Lukaku en Balotelli

Dit seizoen was de Belgische aanvaller van Internazionale Romelu Lukaku doelwit van apengeluiden door de aanhang van het Sardijnse Cagliari. De Italiaanse spits Mario Balotelli, die in het verleden voor de nationale ploeg van Italië speelde en nu voor Brescia uitkomt, liep in een wedstrijd van het veld nadat hij racistisch werd bejegend door de supporters van tegenstander Hellas Verona. Een dag later keerden zijn eigen fans zich tegen hem op sociale media, en ook Brescia-voorzitter Massimo Cellino raakte in opspraak toen hij Balotelli omschreef als „somber en met zichzelf bezig” en daarbij het Italiaanse woord ‘nero’ gebruikte - dat zowel somber als zwart betekent.

De twintig Italiaanse voetbalclubs uit de Serie A riepen eind vorige maand nog in een open brief op om op te treden tegen racisme.