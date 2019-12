Heeft #metoo de kerstborrel verpest?

Als er één evenement op het werk is dat het slechtste én beste in de mensheid naar boven haalt, dan is het wel de kerstborrel. Moet je er dronken worden of niet, moet je er in de lampen gaan hangen of juist wegblijven – je wil niet geloven wat voor vragen ik er al over kreeg.

En dus schreef ik in 2013 een column met tips. Ik dacht dat dat wel voldoende was. Maar eind vorige maand begon ik te twijfelen.

Toen las ik een artikel in de Irish Independent met als kop: Has #MeToo killed the Christmas party? Daarin vraagt de auteur zich af of we de kerstborrel verpest hebben met strengere regels over flirten en drinken. Huh?

Alsof het ‘vroeger’ beter was. Met „dronken gorilla’s op de dansvloer”, seksuele intimidatie en de „wanhopige taferelen rond de open bar, als op de Titanic rond de reddingssloepen”, zoals de krant schreef. #Metoo heeft de kerstborrel juist bevrijd, in plaats van verpest. Vind ik dan.

Maar toen ik er op Twitter naar vroeg, kreeg ik zoveel uiteenlopende antwoorden, dat ik toch maar wat tips heb bedacht. Dus hierbij dan maar weer, wie weet voor het laatst.

Tip 1: een kerstborrel hoort vrijwillig te zijn. Ik wist niet wat ik hoorde, maar er zijn dus bedrijven die alleen op de kerstborrel kerstpakketten uitdelen, om zo het personeel te verplichten te komen – wat een armoede.

Dan krijg je dus mensen die zich standaard een week ziek melden in januari, vrije dagen opnemen of emigratie overwegen. Als de kerstborrel vrijwillig is, ben je van al die problemen af én zijn nergens meer chagrijnige gezichten te zien. Ideaal.

Tip 2: #metoo is geen excuus om het dodelijk saai te maken. Zo las ik reacties van mensen die vorig jaar verkleed in het voetbaltenue van de Duitse mannschaft naar de kerstborrel gingen, compleet met twintig halve liters de man, maar die nu na een glaasje prik naar huis gaan om „thuis met het gezin de maaltijd te nuttigen”.

Maar ik las ook over bedrijven die een limiet op het aantal drankmuntjes hebben gesteld, die helemaal geen alcohol meer schenken, die stoppen om half acht ’s avonds of die er een kerstontbijt (!) van hebben gemaakt. Lieve mensen: het hoeft echt niet van het ene uiterste in het andere.

Probeer liever eens wat nieuws, dat zou mijn derde tip zijn. Ik kwam genoeg leuke ideeën tegen. Zo zijn er pubquizzen, karaokes, las ik over een kerstborrel in een boekhandel en een Ranking the stars-variant waarbij een „zelfgeknutselde kerstdino met lampjes” gewonnen kon worden – doe eens gek.

Richt anders verschillende ruimtes in, dat is mijn vierde tip, om te kijken wat het best werkt. Dus een alcoholvrije ballenbak, een champagnefontein waarin je elkaar mag bespringen, een dansvloer voor de ballroom-liefhebbers en een rustige bibliotheekzaal waarin mensen keuvelen over hun laatst gelezen boeken.

Zorg wél voor voldoende afterparty’s (tip 5) waarop iedereen zich naar eigen believen te schande kan maken – moedig dat desnoods ook een beetje aan. Want, en dat is tip 6: er moet natuurlijk wel wat te roddelen zijn.

Collega’s die op het toilet in slaap vallen en de volgende dag door de schoonmaker gevonden worden, een per ongeluk ingehuurde stripper die onverrichterzake moest terugkeren, een collega die een uur danste als een balletdanser – maak desnoods een schema en zorg voor duidelijk beeldmateriaal.

Dan, tot slot: mag er nog geflirt worden op de kerstborrel? Echt, die vraag kreeg ik. Alsof dat allemaal voorbij is sinds #metoo en we daar überhaupt liters alcohol en seksuele intimidatie op het werk voor nodig hadden. Wel eens van ‘wederzijdse instemming’ gehoord? Kom op zeg.

Laat mensen liever duidelijk weten of je wilt zoenen of boksen (tip 7). Maak anders een button met je wensen, en vraag, als het allemaal écht te erg wordt, desnoods twee potige collega’s om met een steekwagentje lastige dronkelappen de lift in te rijden (tip 8).

Praat verder met minstens één verlegen collega die je anders nooit spreekt, laat je auto staan als je gedronken hebt, trek wat moois aan (je kunt niet ‘overdressed’ genoeg zijn op de kerstborrel), zorg voor een saaie, slecht verstaanbare speech met fluitende microfoon én geef iedereen een kerstpakket in een grote doos met houtwol. Ja, zuinige directies: óók de freelancers – er is geld genoeg (tip 9 t/m 13).

En o ja, zorg voor een kamertje voor ‘mansplainers’! (tip 14). Daar kwam een collega mee. Billen knijpen deed hij toch al nooit, mailde hij, nee, het ergste vond hij dat hij sinds #metoo niet meer mocht mansplainen. Misschien kunnen vrouwen daarvoor op de kerstborrel afspreken per toerbeurt verplicht vijf minuten naar een mansplainer te luisteren? Mooi. Als er dan verder geen vragen meer zijn kan wat mij betreft het feestgedruis losbarsten.

De kerstborrel gaat nooit verloren.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

-

Dit waren de Jeuktweets van de week

Mijn werkdag vandaag:

- 08:30 - 10:00 Tribe Townhall meeting

- 11:00 - 12:30 Squad Healthcheck

- 13:00 - 14:00 Area Review

- 15:30 - 17:30 PK Boost

Sorry klanten, maar aan werken kom ik niet toe. #Agile #waanzin @Japked — Rolf Bakker (@rolfbakker) December 12, 2019

"De student is in staat om het geleerde te evalueren op sustainable development goals." Ik moet de stagiaire beoordelen maar ik snap hier zelf geen fuck van. — Bas Toemen (@BasToemen) December 12, 2019

@Japked Wat doet een 'risico adviseur duurzame inzetbaarheid' naast teveel spaties gebruiken nog meer? — Marc Sheermohamed (@sheerio) December 13, 2019

Hallo Kantoormonsters. Vanaf maandag is het rustiger op je werk. Wil je een PDF persie om te printen? Laat het even weten. Collega’s blijven nu op afstand! @Japked @rengelfriet pic.twitter.com/ZzfCExQAu5 — Dharminder Biharie (@BiharieD) December 15, 2019

@Japked ‘Deze rol vraagt namelijk ook om het talent om stakeholders te alignen en het verandervuurtje binnen de business flink op te stoken’. Van welk oer Nederlands bedrijf zou deze zin kunnen zijn? — Frank Deleij (@frankdeleij) December 14, 2019