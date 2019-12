Douwe Egberts staat voor mogelijke terugkeer op Amsterdamse beurs

Na ruim zes jaar afwezigheid keert Douwe Egberts mogelijk terug aan de Amsterdamse beurs. De Duitse eigenaar, investeringsfonds JAB, wil de Nederlandse koffieproducent samenvoegen met het Amerikaanse Peet's Coffee en vervolgens in Europa naar de beurs brengen.

Dat heeft het bedrijf dinsdag in een persbericht bekendgemaakt, na berichtgeving van de Financial Times.

Volgens de Britse zakenkrant overweegt JAB „sterk” Amsterdam aan te wijzen voor de beursnotering, iets wat de Duitse investeerder bevestigt noch ontkent. Ook meldt de FT dat JAB met de beursgang, die 3 miljard euro zou moeten opbrengen, een exitmogelijkheid wil creëren voor zijn beleggers – voornamelijk rijke families en grote institutionele partijen.

Voor medewerkers van Douwe Egberts roepen de plannen herinneringen op aan een tamelijk ongelukkige periode die de koffieproducent eerder spendeerde aan de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, in 1753 opgericht in het Friese Joure, werd als een verloren zoon onthaald toen het in 2012 een notering kreeg aan het Damrak, na bijna 35 jaar eigendom te zijn geweest van het Amerikaanse voedingsconglomeraat Sara Lee. Zelfs premier Mark Rutte was erbij, want: „Douwe Egberts is net zo Nederlands als zeuren over het weer”.

Een jaar later was het beursavontuur alweer voorbij. JAB haalde Douwe Egberts – toen DE Master Blenders geheten – voor 7,5 miljard euro van de beurs na maanden waarin het koffiebedrijf vooral in het nieuws kwam vanwege een winstwaarschuwing, ruzie in de top en een boekhoudschandaal in Brazilië.

Het bedrijf dat nu wellicht terugkeert aan de Amsterdamse beurs is in de voorbije jaren sterk veranderd. In 2015 ging Douwe Egberts (met de merken Douwe Egberts, L’Or en Senseo) samen met het Amerikaanse Mondelez (van Jacobs en Carte Noire). Sindsdien heet het bedrijf Jacobs Douwe Egberts. Door de fusie werd dit bedrijf de nummer twee op de mondiale koffiemarkt met een omzet van bijna 6 miljard euro (2018), op ruime afstand van marktleider Nestlé uit Zwitserland. In combinatie met Peet’s Coffee komt de omzet straks uit op bijna 7 miljard euro.

JAB is eigendom van vier leden van de Duitse familie Reimann die rijk werd met het bedrijf Benckiser (bekend van schoonmaakmiddelen als Cillit Bang en Vanish). JAB heeft de voorbije jaren miljarden uitgegeven aan overnames.