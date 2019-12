Dit is de beste klassieke muziek van 2019

Het is alweer even geleden, maar dé klassieke verrassing van 2019 was de daadkrachtige benoeming van de piepjonge Zwitser Lorenzo Viotti (1990) als nieuwe chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest per september 2021. Hij dirigeerde De Nationale Opera nog niet één keer toen hij zijn contract ondertekende en het orkest slechts één keer.

De spanning was dus groot toen Viotti het operaseizoen dit jaar vroeger dan gepland mocht openen met het tweeluik Cavalleria Rusticana/ I Pagliacci. Stel je voor dat dit debuut zou tegenvallen!? Dan hadden DNO en het orkest twee jaar moeten aanhikken tegen de komst van „de nieuwe met het bezoedelde blazoen”. Een horrorscenario voor alle betrokkeken. Maar Viotti triomfeerde.

Chefsbenoemingen zijn een heet hangijzer in de klassieke muziekwereld anno 2020. Wie kan, wie wil, wie heeft de X-factor om van oude instituten ook in 2020 drukbezochte instellingen te maken? Vaak moet snel beslist worden; andere kapers liggen met verlokkende contracten op de kust. Turbobenoemingen als die van Viotti zijn geen uitzondering.

De kans is aanzienlijk dat ook het Concertgebouworkest, dat tegenwoordig gelukkig de internationale merknaam RCO heeft afgeschud, komend jaar met een nieuwe chef komt. Wie moet het worden, op de belangrijkste symfonische positie van Nederland?

De meest voor de hand liggende kandidaten – ervaren veertigers met een lange relatie met het orkest en de goede focus in repertoire – zijn Daniel Harding en Andris Nelsons. Met Harding ging het orkest net succesvol op tournee en zijn ‘gap-year’ als piloot voor Air France (!) zal een benoeming per, zegge, 2023 ook niet in de weg staan. Maar ja, Harding. Goede dirigent. Tikje Oxford, maar wel bedreven in soepele pre concert talks. Minpunt: echt rode oren heb ik tijdens zijn concerten nooit ervaren. Snelle archief-zoektocht: nul keer vijf ballen.

Nee, de favoriet is de Let Andris Nelsons, die dit jaar ook het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker leidt. Zijn contract als chef in Boston loopt tot 2022. The New York Times was recentelijk kritisch over Nelsons. Te weinig onderscheidend, zowel in de canon als in eigentijds repertoire. Maar luister naar Nelsons’ Bruckners en Sjostakovitsjen: die zijn geweldig. Dat Amsterdam veel beter dan Boston te combineren valt met zijn andere chef-schap in Leipzig, lijkt ook gunstig. Artistieke excellentie bloeit beter zonder jetlag. En voor wat betreft het avontuur; het orkest zoekt as we speak naar een nieuwe algemeen directeur, en per komende zomer naar een nieuwe artistieke directeur.

Kortom: alles ligt open. In januari staat Nelsons weer voor het Concertgebouworkest in een programma met avontuurlijk én behoudend repertoire. Hoe zal dat gaan? Zeker is: 2020 wordt een zeer spannend jaar.