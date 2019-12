Dit zijn de beste games, strips en tv-series van 2019

Het afgelopen televisiejaar kreeg de seriekijker een flinke bak ellende over zich uitgestort. Terwijl de bloederige fantasyserie Game of Thrones op een weinig glorieuze manier afscheid nam, waren het op feiten gebaseerde miniseries die de grootste opdoffers uitdeelden. Zo bracht Chernobyl de gevolgen van de grootste kernramp ooit op een uiterst beklemmende manier in beeld en liet When They See Us zien hoe verrot het Amerikaanse justitiesysteem kan zijn. Of neem Unbelievable, een soms woestmakende misdaadserie over een slachtoffer van seksueel misbruik die niet geloofd wordt en daarom maar tegen de politie zegt dat ze haar verkrachting verzonnen heeft.

Luister ook naar de podcast over Chernobyl

Vakblad Variety bedacht een term om de ontwikkeling te duiden: must-endure tv. Belangrijke, loodzware televisie die je moet ondergaan.

De meest ambiteuze serie van het jaar, Watchmen, combineert superhelden met een gruwelijk kijkje in de geschiedenis.

De showrunners (seriebazen) van deze series werkten in opdracht van Netflix en HBO, aanbieders die geen rekening hoeven te houden met adverteerders. Door maatschappelijk onrecht te verpakken in hoogwaardig drama ontstond er veel rumoer, vooral op sociale media. En daarom vielen ze op tussen de honderden andere nieuwe dingen.

Strijd om de kijker

Ook minder heftige series mikten hoger. Russian Doll combineerde een complex verhaal over de vrouw die gevangen zit in een tijdlus met een menselijke en warme toon. Degelijk is al lang niet meer voldoende, nu de concurrentiestrijd tussen de vele videodiensten steeds heftiger wordt. Door de lancering van Apple TV+ en vooral Disney+ is de strijd om de kijker een nieuwe fase ingegaan.

Was Netflix kort geleden nog de grote nieuwe ontregelaar, tegenwoordig zijn ze de gevestigde naam, de marktleider waar iedereen achteraan holt. De Amerikaanse streamingdienst verdedigt haar positie door in een duizelingwekkend tempo eigen films en series te lanceren. Het percentage niet-Engelstalige producties groeit daarom ook gestaag. Het Vlaams-Nederlandse Undercover kreeg een kapitaalinjectie van Netflix, wat terug te zien was in de kwaliteit. Geld is echter nog steeds niet alles: de absurdistische VPRO-serie TreurTeeVee wordt voor relatief weinig gemaakt, maar wint het op kwaliteit van producties die veel meer kosten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2019